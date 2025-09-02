Anzeige
US-Garantien im Ukraine-Krieg

Trump stellt Luftunterstützung für Ukraine in Aussicht – keine Bodentruppen

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 16:27 Uhr
  • dpa
Präsident Selenskyj vor einem zerbombten Wohnhaus in der Ukraine – das Land steht weiter unter russischem Dauerbeschuss.
Präsident Selenskyj vor einem zerbombten Wohnhaus in der Ukraine – das Land steht weiter unter russischem Dauerbeschuss.© Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Während Russland die Ukraine unvermindert angreift, bringt US-Präsident Trump gewisse Sicherheitsgarantien für das Land ins Spiel. Ein Durchbruch bei den Friedensverhandlungen bleibt aus.

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind schon länger sogenannte Sicherheitsgarantien für das Land als Schutz vor künftigen Angriffen Russlands im Gespräch. US-Präsident Donald Trump schloss zwar eine Unterstützung mit US-Soldaten am Boden aus, brachte aber die Option einer Unterstützung in der Luft auf. Dies bekräftigte er nun in einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal "Daily Caller", das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler:innen sieht.

Trump: hauptsächlich Europäer, aber wir würden helfen

Laut Transkript der Unterhaltung, die am Freitag (29. August) stattfand, sagte der Republikaner auf die Frage nach Sicherheitsgarantien in der Luft: "Vielleicht werden wir etwas tun." Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und "ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen". Näher ging der Präsident nicht darauf ein.

Auch in den News:

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Sicherheitsgarantien sind ein Baustein in den Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Krieg dauert jetzt schon mehr als dreieinhalb Jahre an.

