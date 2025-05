Erdbeben in Griechenland - Warnung vor Tsunami auf Kreta

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 riss in der Nacht Inselbewohner und Touristen auf Kreta aus dem Schlaf. Behörden warnen in der Folge vor Tsunamis auf der beliebten Urlaubsinsel.

Das Epizentrum lag nur wenige Kilometer von der beliebten Touristeninsel entfernt: Am Dienstag (14. Mai) kam es östlich von Kreta in den frühen Morgenstunden zu einem Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala, wie "euronews" unter Berufung auf die Daten des Geodynamischen Instituts der Nationalen Sternwarte von Athen berichtet. Erdbeben dieses Ausmaßes werden als "sehr stark" bezeichnet.

Insbesondere auf Kreta wurden Einheimische und Urlauber:innen um etwa 01:51 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Doch Medienberichten zufolge soll das Beben auch in der östlichen Ägäis noch zu spüren gewesen sein. Nach Angaben der Feuerwehr wurden auf Kreta keine Anrufe oder Sachschäden gemeldet, dennoch würden vorsorglich Fahrzeuge patroullieren.

Aus Gründen der Vorsicht sei auch eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden. Auf X appellierte das griechische Ministerium für Bevölkerungsschutz: "Entfernen Sie sich sofort von der Küste."

Bereits in der Nacht auf Dienstag wurde in der Region ein Erdbeben der Stärke 4,9 registriert. Mit Santorini war auch in diesem Fall eine Urlaubsinsel betroffen.

