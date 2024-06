Erdbeermond über Deutschland: Wann das Naturspektakel zu sehen ist

Der kommende Vollmond wird ein sogenannter Erdbeermond. Was bedeutet das - und wie kann man ihn hierzulande sehen?

Der kommende Vollmond wird kein gewöhnlicher sein - am Samstag (22. Juni) wird er sich als ein sogenannter Erdbeermond präsentieren. Der Begriff hat aber mit einer rötlichen Färbung nichts zu tun - vielmehr wird der Erdtrabant gelblich erscheinen.

Die Bezeichnung Erdbeermond stammt nämlich von amerikanischen Ureinwohner:innen, die dem Vollmond jedes Monats eigene Namen gaben. Der Erdbeermond soll dabei wohl an die Erdbeerernte erinnern, die im Juni in vollem Gange ist.

Was das Besondere am Erdbeermond ist und wann genau das Naturspektakel in Deutschland bewundert werden kann, sehen Sie oben im Video!