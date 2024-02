Erdrutsch in Kalifornien: Luxusvillen stehen plötzlich am Abgrund

Südlich von Los Angeles, in der Stadt Dana Point, hat ein Erdrutsch dafür gesorgt, dass mehrere imposante Villen ganz plötzlich an einer steilen Klippe stehen. Zwischen Abgrund und Haus passt sozusagen kein Blatt Papier mehr.

In Kalifornien sind nach heftigen Regenfällen und einem Erdrutsch befinden sich einige Häuser auf einmal direkt an einer steilen Klippe. Das Unwetter ließ die Klippengrundstücke einfach abbrechen und ins Meer krachen. Bewohnbar sollen die Villen nach wie vor sein.

Häuser stehen am Abgrund

Einige Villen-Besitzer:innen an der Küste Kaliforniens sind wohl mit dem Schrecken davongekommen. Nach einem Erdrutsch, der laut "Puls 24" gewaltige Massen Erdreich von Grundstücken einfach wegbrechen ließ, stehen jetzt einige Häuser direkt an der Kante einer steilen Klippe.

Dramatisch war es für drei Luxusvillen, deren Gesamtwert auf 15 Millionen Dollar geschätzt wird und die jetzt buchstäblich am Abgrund stehen. Schon kleine Ereignisse könnten für sie eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Dennoch gibt der Bürgermeister der Stadt Dana Point laut einem Post von "Nexta TV" beim Kurznachrichtendienst X Entwarnung: Alle drei Häuser seien durch Ingenieur:innen überprüft worden und es bestehe derzeit keine Gefahr.

Laut Meteorolog:innen sollen dem Gebiet in den kommenden Tagen neue schwere Regenfälle bevorstehen.

