Erpressung, Raub, Körperverletzung: Heider Jugendgang verurteilt

Fünf minderjährige Mitglieder einer Gang sind für eine Reihe von Straftaten rund um den Heider Bahnhofsvorplatz zu Jugendstrafen verurteilt worden. Das Strafmaß reichte von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung bis hin zu zwei Jahren und drei Monaten.

Das Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat fünf jugendliche Mitglieder einer Gang wegen einer Reihe von Straftaten rund um den Heider Bahnhofsvorplatz zu Jugendstrafen verurteilt. Das Strafmaß reichte von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung bis hin zu zwei Jahren und drei Monaten, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Zwei der Urteile sind bereits rechtskräftig.

Zudem ordnete das Amtsgericht Wertersatz in Höhe von insgesamt 1.920 Euro zugunsten der Geschädigten an. Für den Anfang Juni gestarteten Prozess hatte das Gericht die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Erpressung, Raub und Körperverletzung

Vor Gericht verantworten mussten sich früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und ein Heranwachsender (18 Jahre oder älter). Ihnen wurde schwere räuberische Erpressung, schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nähere Angaben zu den Tatvorwürfen machte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf das Alter der Angeklagten nicht.

Im März hatte die Staatsanwaltschaft gegen vier Angeklagte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle vier Tatverdächtigen kamen damals in Untersuchungshaft. Die Gruppe soll in unterschiedlicher personeller Besetzung vorwiegend am Bahnhofsvorplatz in Heide diverse Straftaten verübt haben.

Heide: Probleme mit Jugendkriminalität

In Heide gab es in der Vergangenheit mehrfach Probleme mit Jugendkriminalität. So geriet die Dithmarscher Kreisstadt etwa im vergangenen Jahr wegen einer erschütternden Tat in die Schlagzeilen. Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren sollen eine 13-jährige Jugendliche geschlagen und gedemütigt haben. Die Taten seien per Smartphone gefilmt worden, hieß es.