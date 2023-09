Erste Testfahrt mit Wasserstoff-Zug in Bayern

Bayern setzt auf Wasserstoffzüge als umweltfreundliche Alternative zu Dieselzügen. Der erste Zug dieser Art wurde nun in Schwaben getestet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der erste Wasserstoffzug wurde in Bayern erfolgreich getestet und ist bereit für den Probebetrieb.

Die Nutzung des Wasserstoffzugs könnte jährlich 780 Tonnen CO 2 einsparen.

Weitere Wasserstoffzüge könnten in Zukunft in ganz Bayern zum Einsatz kommen.

Die Zukunft der Bahn

In Bayern war es ein Meilenstein zum abgasfreien Zugverkehr: Der erste Wasserstoffzug des Bundeslandes. Bevor jedoch bis Mitte 2024 die ersten regulären Fahrgäste einsteigen dürfen, wird der Zug im Test- und Probebetrieb eingesetzt.

In Kaufbeuren wurde der Zug kürzlich von Wirtschaftsminister Aiwanger und Verkehrsminister Bernreiter enthüllt. Aiwanger betonte die Notwendigkeit einer weiteren Elektrifizierung und den Umstieg von Diesel-Loks auf Wasserstoffzüge: "Es ist jetzt an der Zeit, in großem Stil Wasserstoffzüge einzusetzen", so der Minister.

Anzeige

Anzeige

Wasserstoffzüge als umweltfreundliche Alternative

Der neu gebaute Wasserstoffzug ist für den Probierbetrieb auf den Strecken Füssen Augsburg-Peißenberg vorgesehen. Ein innovatives Konzept ermöglicht den Antrieb des Zuges: Eine Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff in Strom um, welcher in einer Batterie zwischengespeichert und zur Antriebsenergie für den Elektromotor genutzt wird. Als Abgas entsteht hierbei nur Wasserdampf, wodurch eine erhebliche Menge an CO 2 eingespart wird.

Die potenzielle Umweltentlastung ist beeindruckend: "Wir sparen mit diesem Zug eine Tonne CO 2 pro einem Umlauf Augsburg-Füssen ein. Hochskaliert sind es 780 Tonnen pro Jahr, die wir einsparen", erklärte Karl Blaim, Geschäftsführer von Siemens Mobility.

Der Einsatz weiterer Wasserstoffzüge in Bayern hängt von den Ergebnissen des laufenden Tests ab. Die Idee ist jedoch nicht neu, bereits in Niedersachsen und Hessen sind solche umweltfreundlichen Züge im regulären Passagierverkehr unterwegs.