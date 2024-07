Erstickungsgefahr: Schwimmflügel von Fashy werden zurückgerufen

In einem Produkttest der Stiftung Warentest konnten die Schwimmflügel "Sima" der Marke Fashy lediglich mit "Mangelhaft" bewertet werden. Kinder könnten sich an Kleinteilen verschlucken und schlimmstenfalls daran ersticken. Jetzt reagiert der Hersteller.

Rechtzeitig vor Saisonstart im April dieses Jahres hatte Stiftung Warentest Kinder-Schwimmflügel auf dem Programm. Verschiedene Modelle wurden auf Herz und Nieren überprüft - einige fielen durch die Bewertung "Mangelhaft" negativ auf. Eines aber besonders, weil das Produkt Kindern regelrecht gefährlich werden könnte.

Im Video: Stiftung Warentest testet Schwimmhilfen für Kinder

Rückruf Wochen nach dem Test

Als im April 2024 Schwimmhilfen für Kinder genau unter die Lupe genommen wurden, folgte direkt im Anschluss die Warnung vor den Schwimmflügeln "Sima" der Marke Fashy. Da die Ventilkappe zu leicht abzureißen sei, könnte diese von Kleinkindern verschluckt werden. Im schlimmsten Fall würde ein Verschlucken sogar zum Ersticken führen können, wie Stiftung Warentest in einer Pressemitteilung erklärt.

Fashy reagierte allerdings nicht, nachdem Stiftung Warentest den Hersteller mit der Frage konfrontiert hatte, was man Eltern empfehlen solle, die das Produkt erworben hatten. Auf das Ausbleiben einer Reaktion folgte zum Schutz der Verbraucher:innen eine Information an die Marktaufsicht durch die Stiftung.

Jetzt, Wochen nach dem Test, ruft der Hersteller nun doch seine Schwimmflügel zurück. Der Rückruf bezieht sich nicht auf alle Chargen und Größen, sondern lediglich auf diese:

00 (für Klein­kinder 12–24 Monate, 11–15 Kilogramm)

0 (für Kinder 2–6 Jahre, 15–30 Kilogramm)

1 (für Kinder 6–12 Jahre, 30–60 Kilogramm)

Eltern, die Schwimmflügel der betreffenden Größen gekauft haben, können sich für eine Rückgabe an die Rufnummer 071 50 / 92 06–77 oder per Mail an ksc@fashy.de wenden. Ob Fashy den Kaufpreis erstattet oder das Produkt umtauscht, soll Fashy gegenüber der Stiftung Warentest nicht beantwortet haben.