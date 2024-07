ESA startet Satellitenmission: Erde muss vor Asteroid geschützt werden

Der Asteroid Apophis wird 2029 nah an der Erde vorbeifliegen, doch eine Kollision ist ausgeschlossen. Die ESA plant, den Satelliten Ramses zu senden, um mehr über Apophis zu erfahren und seine Bahn zu untersuchen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Asteroid Apophis wird der Erde im Jahr 2029 nahekommen.

Die ESA plant, den Satelliten Ramses zu senden, um Apophis genauer zu erforschen und seine Umlaufbahn zu studieren.

Trotz der Nähe des Asteroiden zu unserem Planeten besteht derzeit keine Gefahr eines Aufpralls, wie von Astronom:innen bestätigt.

Die Europäische Weltraumagentur ESA hat einen ehrgeizigen Plan angekündigt: Sie will den Satelliten Ramses zu einem Asteroiden namens Apophis schicken – und das innerhalb kürzester Zeit. Denn Ramses muss gebaut werden und im April 2028 starten, um im Februar 2029 bei Apophis anzukommen – zwei Monate vor der nahen Annäherung zur Erde. Um diese Frist zu halten, hat die ESA um Erlaubnis gebeten, so schnell wie möglich mit den Vorbereitungen für die Mission zu beginnen, und zwar mit den bereits vorhandenen Ressourcen.

Asteroid Apophis: Deshalb ist der Brocken gefährlich

Der Asteroid Apophis soll der Erde im Jahr 2029 gefährlich nahekommen. Er stellt aufgrund seiner Entfernung und Größe eine ernsthafte Bedrohung dar. Mit einem Abstand von nur 32.000 Kilometern ist er näher an uns als viele Satelliten im Orbit. Außerdem hat er einen Durchmesser von 350 Metern.

Anzeige

Anzeige

Zum Vergleich: Vermutlich war es ein Asteroid von einer Größe zwischen 40 und 50 Metern, der am 30. Juni 1908 über Sibirien runterging. Die Druckwelle der Explosion knickte Millionen Bäume in Tunguska um, auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland.

Experten wie Detlef Koschny von der Technischen Universität München warnen laut der Deutschen Presse-Agentur deshalb vor den potenziellen Konsequenzen eines Einschlags: Das wäre, so Koschny, "ziemlich unangenehm", wenn Apophis in die Atmosphäre eintreten würde.

Das wäre schon ziemlich unangenehm, wenn der in die Atmosphäre eintreten würde. Detlef Koschny / Asteroidenexperte , 2024

Das würde passieren, wenn Apophis auf der Erde einschlägt

Der Asteroid könnte eine Schockwelle auslösen und durch extrem heiße Luft, die Gegenstände entflammen könnte, erhebliche Zerstörungen verursachen, so Koschny weiter. Angesichts dieser Gefahr plant die Europäische Weltraumagentur ESA, den Satelliten Ramses zu Apophis zu senden, um mehr über seine Zusammensetzung und Bahndynamik zu erfahren.

Dieser Schritt unterstreicht die Dringlichkeit, sich auf potenzielle Einschläge vorzubereiten und Strategien zur Abwehr solcher Asteroiden zu entwickeln. Die beruhigende Nachricht: Der Asteroid ist ein Erdbahnkreuzer und wird auf seiner Bahn durchs Sonnensystem der Erde zwar immer wieder nahekommen. 2029 wird er aber nicht auf die Erde krachen. Astronom:innen haben jegliche Kollisionsgefahr für mindestens die nächsten 100 Jahre ausgeschlossen, heißt es auf der ESA-Website.