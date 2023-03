EU-Staaten wollen Ukraine eine Million Artilleriegeschosse liefern

Die EU hat beschlossen, der Ukraine Artilleriegeschosse zu liefern. Dafür sollen zwei Milliarden Euro EU-Mittel mobilisiert werden.

In den kommenden zwölf Monaten wollen die EU-Staaten eine Million neue Artilleriegeschosse an die Ukraine für die Verteidigung gegen Russland liefern. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Montag (20. März) am Rande eines Treffens des EU-Außenminister:innen in Brüssel.

Zwei Milliarden Euro EU-Mittel

Den Planungen zufolge werden rund zwei Milliarden Euro an EU-Mitteln mobilisiert, um die Kosten gerecht zu verteilen. Das Geld solle aus der sogenannten Friedensfazilität stammen. Dabei handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument, mit dem bereits heute durch die EU Waffen und Ausrüstung geliefert und die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte gefördert werden.

Der Grund für die aktuellen Pläne sei die Sorge, dass der Ukraine in der nächsten Zeit die Munition ausgehen könnte. Eine Milliarde des Geldes solle für Rückerstattungen an jeden Mitgliedsstaaten genutzt werden, welche zügig aus eigenen Beständen geliefert hatten. Mit der zweiten Milliarde sollen gemeinsame Beschaffungsprojekte vorangebracht werden.