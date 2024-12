Lottospieler in Europa hatten mit diesem Eurojackpot eine lange Pechsträhne. Zwei Glückliche aus Deutschland dürfen sich nun jeweils über 60 Millionen Euro freuen.

Das Wichtigste in Kürze Bei der 18. Ziehung wurde der Eurojackpot endlich von zwei Deutsche geknackt.

Die Gewinnsumme von 120 Millionen Euro wird unter einem Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen und einem aus Rheinland-Pfalz aufgeteilt.

Die Gewinnzahlen für den Lotterie-Jackpot lauteten 8, 14, 45, 47, 50 mit den Eurozahlen 2 und 12.

Mit den sechs Richtigen wurde der Traum von den Millionen wahr. Den 120-Millionen-Eurojackpot dürfen sich zwei Gewinner aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz teilen. Die beiden Lottospieler oder Tippgemeinschaften räumten mit jeweils 60 Millionen Euro ab, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Westlotto in Helsinki am 6. Dezember meldet.

Der seit 17 Ziehungen ungeknackte Jackpot erwies sich als harte Nuss. Die Gewinnzahlen 8, 14, 45, 47, 50 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 12 haben gleich zwei Deutsche richtig getroffen. "Bei dem Gewinner aus NRW handelt es sich um einen 31-jährigen Bochumer, der bei Lotto24 gespielt hat", wie es weiter seitens Westlotto hieß.

Gewinner der 2. und 3. Gewinnklasse

In der 2. Gewinnklasse wurden an zwei weitere Lottospieler aus Hessen und Nordrhein-Westfalen jeweils 14.364.616,80 Euro ausgeschüttet. In der 3. Gewinnklasse gewannen zwölf Glückliche eine Summe von jeweils 221.813 Euro. Die Gewinner dieser Klasse stammen aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen und drei aus Bayern sowie aus Norwegen, Spanien, Dänemark, Finnland und Polen.

Zuvor schon Eurojackpot-Gewinner aus Deutschland

In der Vergangenheit haben es erst zwei Bundesbürger geschafft, den vollen Hauptgewinn von 120 Millionen Euro zu ergattern. Im Jahr 2022 ging die Gewinnsumme an einen Glücksspieler aus Berlin, das Jahr darauf im Juni tippte ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein richtig.

Bereits im Januar und Juni 2024 haben zwei Lotterie-Tipper die 120-Millionen-Ausschüttung einheimsen dürfen – darunter waren ein Norweger und ein Gewinner aus Dänemark. Im April freuten sich ein Deutscher aus Nordrhein-Westfalen und ein Slowene über 60 Millionen Euro.

Der Eurojackpot wird in 19 Ländern Europas angeboten. Die Ziehungen finden immer dienstags und freitags statt. Dabei wird um eine Gewinnsumme ab mindestens zehn Millionen Euro gespielt. Die Höchstsumme von 120 Millionen Euro wird gedeckelt, alle weiteren Euros fallen ab diesem Betrag auf die 2. Gewinnklasse.