Europawahl-Umfrage: AfD wäre auf dem zweiten Platz

Wäre diesen Sonntag Europawahl, würde die AfD auf 23 Prozent der Stimmen kommen - und damit auf Platz zwei hinter der Union mit 26 Prozent landen.

Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung.

Bei den diesjährigen Parteispenden liegt die AfD sogar vorne.

Wäre am kommenden Sonntag in Deutschland Europawahl, so würde die Alternative für Deutschland mit 23 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft werden. Einzig die Union aus CDU und CSU wäre mit 26 Prozent vor der AfD.

Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa vom 31. Juli 2023 mit 1.001 Befragten im Auftrag der "Bild"-Zeitung.

Drittstärkste Kraft wäre demnach die SPD mit 19 Prozent vor den Grünen mit 15 Prozentpunkten. Die FDP käme dahinter auf sieben, die Linkspartei auf fünf Prozent. Die restlichen sechs Prozent würden auf sonstige Parteien entfallen. Die Europawahl findet im kommenden Jahr vom 6. bis zum 9. Juni statt.

Hohe Spenden für die AfD

Bei der Höhe der Einzelspenden lag die AfD im ersten Halbjahr sogar an erster Stelle. Sie erhielt eine Spende von 265.000 Euro, die größte Einzelzuwendung in diesem Jahr bisher.

Die Parteispenden fielen dieses Jahr laut dem Bundestag wieder deutlich höher aus als im vergangenen Jahr. Bisher gingen Spenden im Wert von 994.444 Euro an SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD.

Einzelspenden über 50.000 Euro müssen die Parteien unverzüglich der Bundestagspräsidentin melden. Zuwendungen über 10.000 Euro im Jahr müssen zudem mit Name und Anschrift des Spenders sowie mit der Gesamtstumme im Rechenschaftsbericht verzeichnet werden.