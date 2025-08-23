Anzeige
SPD-Richterposten

Bald Verfassungsrichterin? Barley äußert sich zu Spekulationen

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 13:14 Uhr
  • dpa
In Berlin kursierte der Name von Katarina Barley als mögliche SPD-Kandidatin für den Richterposten.
In Berlin kursierte der Name von Katarina Barley als mögliche SPD-Kandidatin für den Richterposten.© Kay Nietfeld/dpa

Die SPD hat nach dem Rückzug von Brosius-Gersdorf eine neue Kandidatin für das Verfassungsgericht. Es kursierte der Name einer Europapolitikerin – die sich nun zu Wort meldet.

Anzeige

Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley hat sich zu Spekulationen über sie als neue Richterkandidatin ihrer Partei für das Bundesverfassungsgericht zu Wort gemeldet - und ihre Perspektive in der EU betont. "Zu Personalfragen äußere ich mich grundsätzlich nicht. Aber zu meiner Person kann ich sagen, dass ich in Europa noch viel vorhabe", sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments der "Rheinischen Post".

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Am Donnerstag hatte SPD-Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch im RTL/ntv-"Frühstart" gesagt: "Wir haben einen Namen - und den werde ich jetzt aber garantiert nicht nennen." Der Vorschlag werde zunächst mit der Union, aber auch mit Grünen und Linken besprochen. Denn bei der Richterwahl im Bundestag ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die die Koalition allein nicht hat. "Bild" hatte gemeldet, Barley sei die Top-Favoritin für das Amt.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Richterwahl im Bundestag war vor der Sommerpause geplatzt, weil Unionsfraktionschef Jens Spahn die Zustimmung seiner Fraktion zum vorab in der Koalition abgestimmten Personaltableau nicht mehr garantieren konnte. Teile seiner Fraktion lehnten die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf unter anderem wegen deren Haltung zu Abtreibungen ab. Inzwischen hat Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückgezogen, die SPD muss nun einen neuen Vorschlag machen. Miersch geht davon aus, dass die Richter:innen für Karlsruhe im September gewählt werden.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 19:45

  • 26:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 18:00

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 15:45

  • 10:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
Mehr News
Finanzminister Klingbeil will die Möglichkeit eines Parteiverbots für die AfD klären.
News

SPD-Chef Klingbeil drängt auf Klärung: AfD-Verbot möglich?

  • 23.08.2025
  • 12:31 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250823-935-785658
News

"Exkremente in Weihwasserbecken": Kirchen beklagen brutalen Vandalismus

  • 23.08.2025
  • 12:29 Uhr
Erik Menendez (l) und sein Bruder Lyle Menendez
News

Gefängnis-Regeln missachtet: Brüder Menendez bleiben in Haft

  • 23.08.2025
  • 06:48 Uhr
Waldbrände in Griechenland
News

Mehr als 300 Brandstifter in Griechenland festgenommen

  • 23.08.2025
  • 06:02 Uhr
Der russische Außenminister Sergej Lawrow.
News

Moskau hält Treffen von Putin und Selenskyj für unrealistisch

  • 23.08.2025
  • 05:43 Uhr
Ghislaine Maxwell
News

Ministerium gibt Aussagen von Epstein-Vertrauter über Trump und Clinton frei

  • 23.08.2025
  • 04:57 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-935-785333
News

Höhere Steuern für Reiche? Klingbeil bleibt bei Vorschlag

  • 23.08.2025
  • 03:11 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-806932
News

Ermittlungen zu geheimen Dokumenten: FBI-Razzia gegen Trumps Ex-Sicherheitsberater

  • 22.08.2025
  • 23:32 Uhr
Mehrere Tote bei Busunfall in New York
News

Fünf Tote bei Busunfall in New York

  • 22.08.2025
  • 21:49 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-935-775598
News

Wagenknecht kritisiert Merz: Bundeswehr-Stationierung in der Ukraine ist "Wahnsinn"

  • 22.08.2025
  • 19:58 Uhr