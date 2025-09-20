Anzeige
Bonusmodell und Eigenbeteiligung

Explodierende Gesundheitskosten: Sana-Chef für Leistungskürzungen im Alter

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 19:50 Uhr
  • dpa
Experten debattieren, wie die Kosten für das deutsche Gesundheitssystem reduziert werden könnten. Künstliche Hüften soll es beispielsweise nach Vorstoß von Sana-Chef für Patienten ab 80 nur mit Eigenbeteiligung geben.
Experten debattieren, wie die Kosten für das deutsche Gesundheitssystem reduziert werden könnten. Künstliche Hüften soll es beispielsweise nach Vorstoß von Sana-Chef für Patienten ab 80 nur mit Eigenbeteiligung geben.© Felix Kästle/dpa

Um die Gesundheitskosten in Deutschland zu senken, plädiert der Vorstand der Sana-Kliniken für mehr Eigenbeteiligung im Alter ab 80 Jahren.

Anzeige

In der Diskussion um eine Reduzierung der hohen Gesundheitskosten stellt der Chef der Klinikengruppe Sana bestimmte Leistungen für betagte Menschen infrage. "Müssen wir in jeder Lebensphase, ich rede von 80 aufwärts, die vollumfängliche Medizin zukommen lassen wie Implantate, Hüfte, künstlicher Knieersatz?", fragte der Vorstandsvorsitzende Thomas Lemke im Podcast "Table.Today". In den meisten anderen Ländern der Welt würden medizinische Leistungen ab einem bestimmten Alter nur bei Eigenbeteiligung angeboten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Lemke räumte ein, dass dies eine hoch problematische ethisch-moralische Diskussion erfordern würde. "Wir werden da ranmüssen", fügte er hinzu. Lemke stellte zugleich klar, dass dazu nicht die Notfall- und klassische Standardversorgung gehöre. Er plädierte zudem dafür, viel stärker mit Anreizen zu arbeiten als mit Sanktionen.

Der Vorstoß erinnert an den früheren Vorsitzenden der Jungen Union, Philipp Mißfelder. Der mittlerweile verstorbene Mißfelder hatte im Jahr 2003 Empörung mit der Frage ausgelöst, ob 85-Jährige noch auf Kosten der Solidargemeinschaft künstliche Hüftgelenke bekommen sollten.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Lemke schlug außerdem ein Bonus-Modell vor, um die Zahl von Arztbesuchen in Deutschland zu verringern. So könnten Versicherte etwa 100 bis 200 Euro pro Jahr erstattet bekommen, wenn sie nur zwei Mal oder weniger zum Arzt gehen, regte der Chef des Klinikkonzerns vor.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250920-935-843893
News

Deutsche Bahn: Regiochefin Palla soll Lutz ablösen

  • 20.09.2025
  • 18:59 Uhr
Start 190. Münchner Oktoberfest
Artikel

Hitze auf Oktoberfest verursacht Kreislaufprobleme

  • 20.09.2025
  • 17:07 Uhr
UN-Hochseeschutzabkommen
News

60 Staaten beigetreten: UN-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

  • 20.09.2025
  • 15:28 Uhr
Oktoberfest - Vorstellung Sanitätsdienst
News

Oktoberfest: Rettungsdienst meldet Todesfall vor Wiesn-Start

  • 20.09.2025
  • 15:17 Uhr
Polizei - Symbolbild
News

Mann in Ludwigshafen auf offener Straße erschossen - Täter auf der Flucht

  • 20.09.2025
  • 14:44 Uhr
Altbundeskanzler Helmut Kohl
News

Berlin bekommt eine Helmut-Kohl-Straße

  • 20.09.2025
  • 14:30 Uhr
Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht im Hauptquartier der Vereinten Nationen zu Reportern.
News

Baerbock: Zwei-Staaten-Konferenz soll Druck auf Israel erhöhen

  • 20.09.2025
  • 11:13 Uhr
Presserundgang über das Oktoberfestgelände
News

Der Kampf um die Tische hat bereits begonnen: 190. Oktoberfest startet

  • 20.09.2025
  • 10:39 Uhr
Cyberangriff auf Dienstleister des Flughafens BER
News

Cyberangriff an europäischen Airports - Chaos auch am BER

  • 20.09.2025
  • 07:44 Uhr
Tot stellen oder angreifen? Das Trump-Dilemma der Demokraten
News

Demokrat Newsom: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen

  • 20.09.2025
  • 04:59 Uhr