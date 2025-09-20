Mann in Ludwigshafen auf offener Straße erschossen - Täter auf der Flucht

Ein tödlicher Vorfall erschüttert Ludwigshafen: In der Nacht auf Samstag wurde ein 26-jähriger Mann im Stadtteil Maudach erschossen. Die Polizei fand die Leiche auf einer Straße und sucht nun intensiv nach dem Täter.

Ein tödlicher Schusswechsel in Ludwigshafen sorgt für Aufsehen.

Im Stadtteil Maudach wurde ein 26-jähriger Mann auf offener Straße erschossen.

Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann in Ludwigshafen erschossen worden. Die Polizei in Ludwigshafen sprach von mehreren Schüssen im Stadtteil Maudach. Die Leiche des 26-Jährigen wurde demnach auf einer Straße gefunden.

Die Polizei nahm zunächst einen 23-Jährigen in Obhut. Dieser sei auf einer Polizeidienststelle befragt worden, es habe sich aber kein Tatverdacht erhärtet. Die Suche nach dem Täter läuft laut Polizei auf Hochtouren.

Die genauen Umstände und Hintergrund der Tat waren zunächst noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Die Tat soll sich gegen ein Uhr ereignet haben.

