Anzeige
Kriminalität

Mann in Ludwigshafen auf offener Straße erschossen - Täter auf der Flucht

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 14:44 Uhr
  • dpa
Article Image Media
© Lino Mirgeler/dpa

Ein tödlicher Vorfall erschüttert Ludwigshafen: In der Nacht auf Samstag wurde ein 26-jähriger Mann im Stadtteil Maudach erschossen. Die Polizei fand die Leiche auf einer Straße und sucht nun intensiv nach dem Täter.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein tödlicher Schusswechsel in Ludwigshafen sorgt für Aufsehen.

  • Im Stadtteil Maudach wurde ein 26-jähriger Mann auf offener Straße erschossen.

  • Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann in Ludwigshafen erschossen worden. Die Polizei in Ludwigshafen sprach von mehreren Schüssen im Stadtteil Maudach. Die Leiche des 26-Jährigen wurde demnach auf einer Straße gefunden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Polizei nahm zunächst einen 23-Jährigen in Obhut. Dieser sei auf einer Polizeidienststelle befragt worden, es habe sich aber kein Tatverdacht erhärtet. Die Suche nach dem Täter läuft laut Polizei auf Hochtouren.

Die genauen Umstände und Hintergrund der Tat waren zunächst noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Die Tat soll sich gegen ein Uhr ereignet haben.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 08:25

  • 05:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 19:45

  • 26:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 17. September 2025 | 18:00

  • 11:45 Min
  • Ab 12
Mehr News
UN-Hochseeschutzabkommen
News

60 Staaten beigetreten: UN-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

  • 20.09.2025
  • 15:28 Uhr
Oktoberfest - Vorstellung Sanitätsdienst
News

Oktoberfest: Rettungsdienst meldet Todesfall vor Wiesn-Start

  • 20.09.2025
  • 15:17 Uhr
Altbundeskanzler Helmut Kohl
News

Berlin bekommt eine Helmut-Kohl-Straße

  • 20.09.2025
  • 14:30 Uhr
Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht im Hauptquartier der Vereinten Nationen zu Reportern.
News

Baerbock: Zwei-Staaten-Konferenz soll Druck auf Israel erhöhen

  • 20.09.2025
  • 11:13 Uhr
Presserundgang über das Oktoberfestgelände
News

Der Kampf um die Tische hat bereits begonnen: 190. Oktoberfest startet

  • 20.09.2025
  • 10:39 Uhr
Cyberangriff auf Dienstleister des Flughafens BER
News

Cyberangriff an europäischen Airports - Chaos auch am BER

  • 20.09.2025
  • 07:44 Uhr
Tot stellen oder angreifen? Das Trump-Dilemma der Demokraten
News

Demokrat Newsom: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen

  • 20.09.2025
  • 04:59 Uhr
US-Präsident Trump
News

Trump ordnet Visa-Gebühren von 100.000 Dollar an -"Gold Card" für Reiche

  • 20.09.2025
  • 04:34 Uhr
Russischer MiG-31-Kampfjet
News

Russland will estnischen Luftraum nicht verletzt haben

  • 20.09.2025
  • 01:55 Uhr
Russische Kampfjets.
News

Sicherheitszone verletzt: Auch Polen meldet russische Kampfjets in seinem Luftraum

  • 19.09.2025
  • 22:35 Uhr