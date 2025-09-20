Anzeige
Notfälle

Oktoberfest: Rettungsdienst meldet Todesfall vor Wiesn-Start

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 15:17 Uhr
  • dpa
Der Rettungsdienst Aicher Ambulanz ist auf dem Oktoberfest zur Stelle.
Der Rettungsdienst Aicher Ambulanz ist auf dem Oktoberfest zur Stelle.© Matthias Balk/dpa

Schon am Morgen vor dem Wiesn-Anstich ist die Aicher Ambulanz im Einsatz. Doch eine 70-Jährige stirbt trotz schneller Hilfe.

Noch vor Eröffnung des Oktoberfestes ist eine 70 Jahre alte Frau im Bereich der Schausteller-Wohnwagen gestorben. Am Morgen ging ein Notruf bei den Einsatzkräften ein, wie der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz mitteilte. Ein Einsatzteam war schnell vor Ort und begann mit der Reanimation. Diese blieb den Angaben zufolge erfolglos – die Frau starb noch vor Ort. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Wiesn-Sanitätsdienst zunächst nicht. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Angehörigen.

Rettungsdienst seit dem Morgen unterwegs

Die Hitze hat vielen anderen Wiesnbesuchern beim Start des 190. Münchner Oktoberfestes zu schaffen gemacht. Bis zum frühen Nachmittag wurden schon mehr als 130 Patient:innen behandelt, wie die Aicher Ambulanz mitteilte. "Kreislaufprobleme von Jung bis Alt", hieß es von dem Rettungsdienst.

:newstime

Die jüngste Patientin war den Angaben zufolge erst 11 Jahre alt und wurde von ihrem Vater mit Kreislaufproblemen zum Servicepoint gebracht. Die älteste Patientin war 72 Jahre alt und sei ebenfalls aufgrund des warmen Wetters kollabiert. Ihr Ehemann habe über den Notruf die Rettungskräfte verständigt.

