Explosion erschüttert Chemiefabrik in China

In China hat es eine Explosion in einer Chemiefabrik gegeben. Auch in Kilometern Entfernung war die schwarze Rauchwolke noch zu sehen. Die Bilder im Video sehen Sie hier.

Eine gewaltige Explosion hat am Dienstagvormittag (27. Mai) eine Chemiefabrik in der ostchinesischen Stadt Gaomi erschüttert. Um 11:57 Uhr Ortszeit kam es auf dem Gelände des Unternehmens "Shandong Youdao Chemicals" in der Provinz Shandong zu dem Vorfall.

Aufnahmen zeigen eine massive schwarze Rauchwolke, die über der Fabrik aufstieg. Anwohner:innen standen fassungslos auf den Straßen. Selbst in bis zu sechs Kilometern Entfernung sei die Detonation noch spürbar gewesen. In der näheren Umgebung gingen Fensterscheiben zu Bruch.

Die Ursache der Explosion ist bislang unklar. Auch zur Zahl möglicher Verletzter gibt es noch keine offiziellen Angaben. Rund 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Das betroffene Unternehmen stellt unter anderem Pestizide und pharmazeutische Zwischenprodukte her. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

