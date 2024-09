Explosion in Köln und Schüsse in Solingen - besteht ein Zusammenhang?

Unbekannte schießen durch die Wohnungstür eines Solinger Mehrfamilienhauses. Die Schüsse sollen im Zusammenhang zu den jüngsten Explosionen in Köln stehen.

Unbekannte haben in Solingen durch die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geschossen. Niemand sei verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler sehen bei der Solinger Attacke aus der Nacht zu Mittwoch (25. September) Bezüge zur Explosionsserie in Köln in der vergangenen Woche. Deshalb habe die zuständige Ermittlungsgruppe in Köln die weitere Untersuchung übernommen, hieß es.

Im Video: Schüsse auf Uhrengeschäft - Steckt die Mocro-Mafia dahinter?

Nach Zeugenangaben sollen zwei Männer aus dem Haus gelaufen und mit einer dunklen Limousine vom Tatort geflüchtet sein, teilten die Ermittler mit. Die Täter sollen sich laut Mitteilung in der Tür geirrt haben - die Ermittler gehen davon, dass die Schüsse eigentlich einer Person galten, die mit den Kölner Explosionen im Zusammenhang steht. Nähere Hintergründe wollte eine Polizeisprecherin aus Ermittlungsgründen nicht mitteilen