Extremsportler Felix Baumgartner beim Paragliding tödlich verunglückt

Den Sprung aus der Stratosphäre 2012 hatte er überlebt, das Paragliding in Italien nicht: Der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner soll in Italien tödlich verunglückt sein.

Der Extrem-Sportler Felix Baumgartner soll bei einem Fallschirmsprung in Italien gestorben sein. Das meldet das österreichische Nachrichtenportal "oe24.at" am Donnerstag (17. Juli) unter Berufung auf das italienische Staatsfernsehen Rai. Demnach ist der 56-Jährige bei einem Paragliding-Unfall an der Adria-Küste ums Leben gekommen.

Baumgartner soll demnach wegen Unwohlseins gegen 16 Uhr die Kontrolle über das Fluggerät verloren haben und in einen Hotel-Pool gestürzt sein. Der tödliche Unfall ereignete sich dem Bericht zufolge in unmittelbarer Nähe des italienischen Küstenorts Porto Sant'Elpidio an der Adria. Beim Aufprall soll er bereits tot gewesen sein. Eine junge Frau wurde leicht verletzt.

