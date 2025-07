Kristallklare Aufnahmen von US-Firma zeigen Chinas Weltall-Offensive

Hochauflösende Satellitenbilder von Maxar Technologies zeigen deutliche Fortschritte in Chinas Raumfahrtaktivitäten. Die Bilder deuten auf neue Technologien und ambitionierte Pläne.

"Revolutionäre" Bilder von Chinas Weltall-Aktivitäten

Maxar Technologies, ein US-Unternehmen aus Colorado, hat kürzlich hochauflösende Satellitenbilder veröffentlicht, die bedeutende chinesische Aktivitäten im Weltraum dokumentieren. Laut einem Bericht von "Newsweek" erreichen die Bilder ein revolutionäres Niveau an Detailgenauigkeit. Susanne Hake, Leiterin des US-Geschäfts von Maxar Intelligence, bezeichnete die Aufnahmen als "revolutionär". Die Bilder ermöglichen eine präzise Überwachung von Objekten in der Erdumlaufbahn und geben Einblicke in Chinas fortschrittliche Raumfahrttechnologien.

China-Satellit mit hoch entwickelter Technologie

Eines der beeindruckendsten Bilder zeigt den chinesischen Satelliten ShiJian-26, der am 29. Mai 2025 mit einer Long March 4B-Rakete ins All geschickt wurde. Der optische Erdbeobachtungssatellit unterstützt Landvermessungen, Umweltschutz und wirtschaftliche Datendienste, wie "Focus Online" berichtet. Nach Angaben von Maxar Technologies nutzt der ShiJian-26 hoch entwickelte optische Technologien.

China will bis 2023 Menschen auf den Mond schicken

China verfolgt ambitionierte Raumfahrtprojekte. Dazu gehören der Aufbau eines Netzwerks von 16 Einrichtungen in Lateinamerika sowie die Entwicklung der Tiangong-Raumstation. Ein weiteres Ziel ist es, bis 2030 Astronaut:innen zum Mond zu schicken. Diese Pläne stellen eine strategische Herausforderung für andere Raumfahrtnationen dar, insbesondere die USA.

Die Bedeutung der Weltraumüberwachung wurde jüngst durch eine rätselhafte Mission der U.S. Space Force unterstrichen, die 2019 von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen wurde. Im April 2025 beobachtete man, wie ein US-Militärsatellit nahe an zwei chinesischen Satelliten operierte. Marco Langbroek, Dozent an der Technischen Universität Delft, betonte gegenüber "Newsweek", dass die Überwachung im Weltraum nicht nur für die Analyse von Satellitenverhalten wichtig sei, sondern auch zur Sicherstellung der Verantwortlichkeit aller beteiligten Akteur:innen.

Nicht nur zivile Ziele werden verfolgt

Die technologischen Fortschritte Chinas sind nicht nur für zivile Zwecke relevant. Der ShiJian-26 und ähnliche Satelliten könnten auch für Sicherheits- und Überwachungszwecke genutzt werden. Die Bilder von Maxar Technologies liefern Hinweise auf mögliche militärische Anwendungen und werfen Fragen zu den strategischen Absichten Chinas auf.