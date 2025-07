Neonazi-Gruppe bekennt sich zum Attentat auf ukrainischen Geheimdienst-Oberst

Die Neonazi-Organisation "The Base" soll für den tödlichen Anschlag auf einen ukrainischen Oberst des Geheimdienstes SBU in Kiew verantwortlich sein. Das meldet "The Guardian".

Zum Tod eines Mitarbeiters des ukrainischen Geheimdienstes SBU vergangene Woche auf einem Parkplatz in Kiew hat sich die Neonazi-Organisation "The Base" mit Wurzeln in den USA bekannt. Das meldet "The Guardian". Der Zeitung zufolge hatte die Gruppe seit Monaten finanzielle Unterstützung für Attentate in der Ukraine angeboten. Inwiefern Russland und dessen Präsident Wladimir Putin dabei eine Rolle spielten, sei jedoch unklar.

"Die Erschießung des SBU-Obersts ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang", zitiert der Bericht einen Telegram-Beitrag mutmaßlicher Mitglieder der Terrorgruppe. "Wir werden unseren Kampf fortsetzen, bis die Gerechtigkeit siegt", heißt es dort weiter. Die Neonazi-Gruppe kündigte zudem an, dass die Jagd weitergehe.

Neonazi-Gruppe operiert weltweit

Expert:innen bestätigten der britischen Zeitung die Echtheit der Telegram-Beiträge und dass sie von einer ukrainischen Zelle der Terrorgruppe stammen. Wie es weiter hießt, habe die Gruppe vor einigen Woche angekündigt, in der westukrainischen Provinz Zakarpattia einen "ausschließlich weißen Staat" zu gründen.

Dem Bericht zufolge wurde "The Base" im Juli 2018 von dem US-Amerikaner Rinaldo Nazzaro gegründet und ist weltweit aktiv. Nazzaro soll früher für Spezialkräfte des US-Pentagons gearbeitet haben. 2018 kaufte er nach Informationen des Zentrums für internationale Studien (CSIS) ein größeres Gelände im Staat Washington. Dort soll er seine Anhänger:innen auf einen bevorstehenden "Rassenkrieg" vorbereiten, der den Sturz der US-Regierung zum Ziel habe.

Gründer von "The Base" wohnt inzwischen in Russland

Nazzaros bis dahin geheime Identität sei 2018 durch einen Bericht des "Guardian" enthüllt worden und das FBI habe im selben Jahr drei der Mitglieder der Gruppe. Nazzaro wohne seitdem im russischen St. Petersburg. Nachdem er die russische Staatsbürgerschaft erhalten habe, beschuldigten ihn ehemalige "The Base"-Mitglieder, für Russland zu spionieren.

Rinaldo Nazzaro bestreitet eine direkte Beteiligung an dem tödlichen Attentat in Kiew. "Ich bin nicht persönlich in diesen Vorfall eingebunden und ich weiß nicht, wer verantwortlich ist", schrieb er auf Telegram.

Getöteter Ukrainer soll in Sabotage involviert gewesen sein

Am Donnerstag (10. Juli) war in Kiew ein SBU-Oberst durch fünf Schüsse getötet worden. Der Geheimdienstler soll in die Organisation von Sabotageakten beim Kriegsgegner Russland involviert gewesen sein, meldete die Nachrichtenagentur dpa. Bei ihrer Verteidigung gegen die russische Invasion verübt die Ukraine den Informationen zufolge immer wieder Anschläge tief im russischen Hinterland.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben inzwischen einen Mann und eine Frau getötet, die für die Ermordung eines SBU-Offiziers verantwortlich sein sollen. Das Versteck der beiden von Russland angeworbenen Täter:innen sei durch verdeckte Ermittlungen und aktive Spionageabwehr entdeckt worden, teilte Geheimdienstchef Wassyl Maljuk mit.

"Bei der Festnahme haben sie Widerstand geleistet, es kam zu einem Feuergefecht, sodass die Schurken liquidiert wurden", sagte er auf einem vom SBU per Telegram verbreiteten Video. Der Tod sei die einzige Perspektive für solche Verbrecher:innen, sagte Maljuk. Am Ende des Videos sind hinter Maljuk zwei Leichen zu erkennen, bei denen es sich um die beiden Getöteten handeln könnte.