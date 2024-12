"Falcon Crest"-Star Jill Jacobson nach langer Krankheit gestorben - sie wurde 70 Jahre alt

Sie wurde durch ihre Rollen in "Falcon Crest" und "Star Trek" berühmt. Nun ist die US-Schauspielerin Jill Jacobson im Alter von 70 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Die US-Schauspielerin Jill Jacobson ist tot. Dies berichtet "Hollywood Reporter" unter Berufung auf Dan Harary, einen Freund der Verstorbenen. Sie wurde 70 Jahre alt. Bekannt wurde Jacobson, die bereits am Sonntag (8. Dezember) im Cedars-Sinai's Culver West Health Center (Kalifornien, USA) nach langer Krankheit starb, durch ihre Rollen in Serien wie "Falcon Crest" und "Star Trek".

"Wir sind unglaublich traurig, uns von unserer schönen, gefühlvollen, hysterisch lustigen und elegant-scharfen Jill Jacobson zu verabschieden", beschreibt ihr Manager Ben Padua den Verlust gegenüber "Entertainment Weekly".

Ihr Leben

Jill Jacobson wurde in Texas geboren. Aufgewachsen ist sie zwischen Beaumont (Texas) und Dallas. Bevor sie nach Los Angeles umzog, besuchte sie die University of Texas in Austin und erlangte dort den Bachelor of Science (B. S.) in Radio-, TV- und Film-Performance.

Ihre erste Rolle erhielt die Schauspielerin in dem Horrorfilm "Nurse Sherri" aus dem Jahr 1977. Hier wurde sie gleich in der Titelrolle der Krankenschwester Sherri Martin besetzt, die von einem bösen Geist besessen ist und sie zwingt, ihre Patient:innen zu ermorden.

Bekanntheit erlangte die Schauspielerin dann vor allem durch ihre Auftritte in beliebten Serien wie "Falcon Crest" und "Star Trek". Jacobson spielte in 22 Folgen der CBS-Serie "Falcon Crest" (1985–1987) die Spionin Erin Jones. "Die Arbeit an dieser fantastischen Serie war eine der glücklichsten Zeiten, die ich je hatte", beschreibt die Schauspielerin ihr Mitwirken anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Serie im Jahr 2021 auf "falconcrest.org".

Zudem war Jacobson von 1986 bis 1987 in "The New Gidget", einer ABC-Sitcom mit Schauspielerin Sally Field, zu sehen und spielte in "Star Trek: Das nächste Jahrhundert" (1989) und "Star Trek: Deep Space Nine" (1996) mit.

In den vergangenen Jahren wirkte die Schauspielerin vor allem als Stand-up-Künstlerin in "The Improv" und "The Comedy Store" in Los Angeles mit.

Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit war Jacobson Sprecherin und Preisträgerin für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der "American Cancer Society".

Die Schauspielerin hinterlässt drei Kinder aus ihrer Ehe mit dem Sänger und Songwriter Paul Dorman.