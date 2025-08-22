Anzeige
Nordrhein-Westfalen

Schüsse in Menden - Ein Toter, Polizei fahndet nach 40-Jährigem

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 16:38 Uhr
  • dpa
Nach Schüssen in Menden im Sauerland ist die Polizei im Großeinsatz.
Nach Schüssen in Menden im Sauerland ist die Polizei im Großeinsatz. © Alex Talash/dpa

In einer Wohnsiedlung im sauerländischen Menden in Nordrhein-Westfalen wurden offenbar zwei Männer niedergeschossen. Einer ist inzwischen verstorben.

Durch Schüsse ist im sauerländischen Menden ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mendener.

Die getroffene Person sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Die zweite Person sei durch Projektile in Brust und Oberarm verletzt worden. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Er liegt in einer Wohnsiedlung in der Nähe der Bundesstraße 515.

Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei in Hagen richtete eine Mordkommission ein.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Es gebe möglicherweise mehrere Täter, hieß es. Es würden zudem Augenzeug:innen vernommen.

