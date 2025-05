Lichtkunst, Musik und Kulinarik: Sydney verwandelt sich beim Festival "Vivid Sydney" in ein Meer aus Farben. Millionen reisen dafür an und Sie können live dabei sein - hier im kostenlosen Livestream!

Anzeige

Sydney wird wieder zur Bühne für eines der spektakulärsten Lichtkunstfestivals: Das Festival "Vivid Sydney" startet am Freitag (23. Mai) und zieht mit hunderten Veranstaltungen Besucher:innen aus aller Welt an. Die australische Metropole wird dabei in ein atemberaubendes Farbenspiel aus Lichtinstallationen, Projektionen und Skulpturen getaucht.

Das Spektakel in Sydney können Sie ab 10 Uhr KOSTENLOS im Joyn-Livestream verfolgen - hier klicken!

Ein zentrales Highlight ist wie jedes Jahr die Lichtprojektion auf das weltberühmte Opernhaus – dessen ikonisches Segeldach wird zur Leinwand für spektakuläre Animationen. Ebenso beeindruckend ist der 8,5 Kilometer lange "Light Walk", der 57 Lichtkunstwerke und 3D-Projektionen umfasst und die Besucher:innen quer durch die Stadt führt.

2022 zählte das Festival über 2,2 Millionen Besucher:innen "Vivid Sydney" bietet inzwischen mehr als nur visuelle Kunst: Neben Licht und Musik wurde 2023 das neue Format "Vivid Food" eingeführt, das Pop-up-Restaurants, Dinnershows und Spitzenköche nach Sydney bringt.

Anzeige

Anzeige

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.