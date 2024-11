Fast Food im Flieger: Trumps Sohn macht sich über Robert F. Kennedy Jr. lustig

Die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. zum zukünftigen US-Gesundheitsminister durch Donald Trump hat für Aufsehen gesorgt. Nun postet Trumps Sohn Donald ein provokatives Bild mit dem bekennenden Anti-Fast-Food-Fan.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump hat den Schwergewichtskampf der UFC in New York zusammen mit Elon Musk, seinem Sohn Trump Jr. und dem künftigen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy besucht.

Trump Jr. machte sich in Post und Kommentaren über Kennedy Jr. lustig, als er die Mahlzeit der Champions zeigt - ein McDonalds-Menü.

Kommentare demonstrieren sympathisierende US-Bürger.

Erst vergangene Woche hatte der designierte US-Präsident Donald Trump verkündet, er werde den bekennenden Impf-Gegner Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister ernennen. Gemeinsam waren sie am Wochenende bei einem Schwergewichtskampf der Ultimate Fighting Championship (UFC) in New York, zusammen mit dem Tech-Milliardär und künftigen Regierungsberater Elon Musk, dem Rock-Rapper Kid Rock und Trumps Sohn Donald Trump Jr.

Auf dem Rückflug postete Trump Jr. ein Bild bei Instagram, auf dem er selbst, Trump, Musk und Kennedy Jr. zu sehen sind, jeweils mit einem McDonalds-Menü vor sich. Auffällig ist dabei der sichtlich verlegene Kennedy Jr., der Fast Food gern auch als "Gift" bezeichnet.

Trump Jr. macht sich lustig über Anti-Fast-Food-Fan Kennedy Jr.

Kennedy Jr. hat im Wahlkampf unter der Kampagne "Make America Healthy Again" unter anderem damit geworben, die US-amerikanische Lebensmittelindustrie reformieren zu wollen. Trump Jr. machte sich mit dem Titel des Bildes lustig über diese Kampagne. So schrieb er: "Make America Healthy Again starts TOMORROW." ("Macht Amerika wieder gesünder startet MORGEN.").

Weiter kommentiert er: "Der Ausdruck auf seinem Gesicht sagt alles. Total ertappt." Die Kommentare gehen unterschiedlich weiter. Während einige das Bild und den Kommentar mit Humor nehmen, gibt es auch einige, die beides kritisieren. Viele bezeichnen die Szene als "ikonisch" und erwarten, dass das Bild im Weißen Haus aufgehängt wird.

Im Video: Unzertrennliche Freundschaft - Donald Trump und Elon Musk in der US-Regierung

Kennedys Gesichtsausdruck ist skeptisch

Kennedy Jr. und sein leicht skeptischer Gesichtsausdruck haben inzwischen zu zahlreichen Memes geführt. Manche Kommentare gehen in dieselbe Richtung, wie der von Trump Jr., andere schreiben jedoch auch, dass Trump Jr. aufhören soll, "Bobby zu schikanieren". Wieder andere Kommentator:innen hoffen auf eine baldige Änderung der Zutaten in dem Essen.

Allgemein sorgte auch die Anspielung, morgen mit dem gesunden Essen zu beginnen, für viel Belustigung. Viele würden es schließlich aus dem eigenen Leben kennen, dass man gute Vorsätze verschiebt. Trump und seine Begleiter hätten sich damit wohl menschlicher gemacht - zumindest sagen dies einige Kommentare.