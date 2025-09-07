Anzeige
Maßnahmen gegen Rechtsaußen

AfD-Verbot: Bas für Gespräche mit Grünen

  • Veröffentlicht: 07.09.2025
  • 19:55 Uhr
  • dpa
Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin, gibt vor einer Klausur des SPD-Parteivorstandes vor dem Willy-Brandt-Haus ein Statement ab.
Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin, gibt vor einer Klausur des SPD-Parteivorstandes vor dem Willy-Brandt-Haus ein Statement ab.© Joerg Carstensen/dpa

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sprach sich dafür aus, das Gesprächsangebot mit der Grünen-Fraktion über einen Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren anzunehmen.

Anzeige

Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hat sich dafür ausgesprochen, das Angebot der Grünen zu einem Gespräch über einen AfD-Verbotsantrag anzunehmen. Die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion hatte die Fraktionsvorsitzenden von Union, SPD und Linken vor einigen Tagen dazu eingeladen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Es sei zu prüfen, ob die Beweislage bei der AfD hergebe, dass tatsächlich Demokratiefeinde die Demokratie bekämpften. "Das gibt uns das Grundgesetz vor, das ist auch ein Auftrag", sagte Bas, die auch Arbeitsministerin ist, im ARD-"Bericht aus Berlin". "Deshalb sollte man zumindest immer Gespräche führen, und dann auch entscheiden, ob man diesen Weg geht. Und deshalb sollte man ein Gesprächsangebot dazu nicht ablehnen."

Die Linksfraktion hatte bereits angekündigt, das Gesprächsangebot der Grünen anzunehmen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass es die AfD fortan als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen werde. Wegen einer Klage der AfD gegen diesen Schritt legte die Behörde die Einstufung aber bis zur gerichtlichen Klärung auf Eis.

Anzeige
Anzeige
CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die SPD beschloss danach auf einem Parteitag, dass Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen sollen, um unverzüglich beim Verfassungsgericht einen Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der AfD stellen zu können. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll Material dafür zusammentragen. Nur das Verfassungsgericht kann auf einen solchen Antrag hin eine Partei verbieten.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 16:20

  • 10:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 15:45

  • 10:35 Min
  • Ab 12
Mehr News
Trump
News

Mehr Druck auf Putin: Trump bereit für weitere Russland-Sanktionen

  • 07.09.2025
  • 19:32 Uhr
IAA Mobility - Weltpremiere Volkswagen ID. Polo
News

Erschwingliche Modelle: Neue E-Autos von VW kommen

  • 07.09.2025
  • 16:41 Uhr
Deutscher Bergsteiger in Südtirol tödlich verunglückt
News

Todessturz: Deutscher kommt in Südtirol ums Leben

  • 07.09.2025
  • 16:37 Uhr
Klausur des SPD-Parteivorstandes
News

Arbeitsministerin: Bürgergeld-Entzug "nicht so einfach"

  • 07.09.2025
  • 15:10 Uhr
imago images 0801748579
News

Unter anderem bei Lidl verkauft: Rückruf von Salami

  • 07.09.2025
  • 12:53 Uhr
Heiligsprechung des ersten «Internet-Heiligen»
News

"Influencer Gottes": Papst spricht italienischen Teenager heilig

  • 07.09.2025
  • 10:48 Uhr
Bayerische Polizei
News

In Kolumbien: Amokläufer von Ansbach gefasst

  • 07.09.2025
  • 10:15 Uhr
Ukraine-Krieg - Kiew
News

Russland überzieht Ukraine mit schwerstem Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

  • 07.09.2025
  • 09:06 Uhr
Oasenstdt Palmyra
News

Nach Assad-Sturz: Nur wenige Syrer kehren zurück

  • 07.09.2025
  • 08:04 Uhr
Frankreich droht Regierungssturz - Sorge um Schulden wächst
News

3.300 Milliarden Schulden: Frankreich droht Regierungssturz

  • 07.09.2025
  • 07:30 Uhr