Hype um Dubai-Schokolade: Diebe stehlen über 200 Tafeln aus Bremer Weihnachtsmarkt-Stand

Die Dubai-Schokolade ist wortwörtlich in aller Munde. Allerdings scheint nicht jeder bereit zu sein, den saftigen Preis für eine Tafel hinzublättern, und entscheidet sich dafür, eine Straftat zu begehen.

Sie ist der Kassenschlager der vergangenen Wochen - die Dubai-Schokolade. Aber nicht jeder ist auch bereit, die teure Schokolade käuflich zu erwerben.

Die nach ihrem Herkunftsland benannte Süßigkeit verleitete unter anderem Schmuggler:innen dazu, die begehrte und teure Schokolade im Kofferraum eines Reisebusses unverzollt aus der Türkei nach Österreich einzuschmuggeln.

Allerdings wurden sie vom Zoll geschnappt, wie das österreichische Finanzministerium mitteilte. Insgesamt wurden im Oktober und November am Grenzübergang zu Ungarn 2.540 Tafeln Dubai-Schokolade mit jeweils 200 Gramm in undeklarierten Kartons entdeckt. Laut dem Ministerium bezifferte sich der Wert der Ware auf rund 52.000 Euro (circa zehn Euro pro 100 Gramm). Mancherorts wird die Leckerei sogar für den doppelten Preis verkauft.

Diebe schlagen auf Weihnachtsmarkt zu

Und der Hype um die Schokolade nimmt weiter kriminelle Ausmaße an: In Bremen haben nun Diebe in der Nacht auf Dienstag (17. Dezember) mehr als 200 Tafeln der beliebten Dubai-Schokolade aus einem Stand des Bremer Weihnachtsmarkts in der Lloyd-Passage erbeutet, berichtet "T-Online".

Laut Betreiberin des Standes, Ayse Dogubeyli vom Süßwarenladen "Loqum Bey", liege der Schaden bei etwa 3.000 Euro. Diese Angaben decken sich mit den Preisangaben auf der Internetseite des Familienunternehmens (15 Euro je 200 Gramm-Tafel).

Die Diebe öffneten wohl noch mehrere Tafeln der begehrten Schokolade, bevor sie diese entwendeten, und hinterließen dann die leeren Verpackungen vor Ort, so der "Weser-Kurier". In anderen Ständen sei nicht eingebrochen worden.

Sicherheitsvorkehrungen offenbar verbesserungswürdig

Normalerweise werde die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Schokolade frisch produziert und täglich geliefert. Jedoch wurde der Vorrat am Stand wegen des hohen Besucheraufkommens am Wochenende kurzfristig aufgestockt.

Die Betreiberin vermute daher, dass die Einbrecher den Verkaufsstand vor ihrem Eindringen ausspioniert haben könnten. "Hätten die Diebe eine Nacht später zugeschlagen, wäre kaum noch etwas da gewesen", bekräftigt Dogubeyli.

Zudem bereiten der Betreiberin die Sicherheitsvorkehrungen in der Lloyd-Passage Sorgen, da es dort offenbar nur tagsüber einen Sicherheitsdienst gibt. Auch seien keine Überwachungskameras vor Ort, was nun die Aufklärung erschwere.

Nicht der erste Fall von Vandalismus

Bei dem Einbruch in Bremen handelt es sich zudem nicht um den ersten Fall von Vandalismus im Zusammenhang mit Dubai-Schokolade.

Im Duisburger Stadtteil Marxloh schlugen Unbekannte eine Autoscheibe ein, um eine limitierte Dubai-Schokolade der Firma Lindt aus dem Wagen zu stehlen. Diese hat das mutmaßliche Opfer zuvor in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zum Verkaufsstart der begehrten Süßware erworben, schreibt "Bild".

"Ich hatte die Tüte, in der die Schokolade lag, beim Aussteigen kurz in der Hand. Vielleicht hat er sie gesehen. Sollte mir jemand aus Düsseldorf bis Duisburg gefolgt sein, wäre das schon sehr gruselig", wird der Geschädigte zitiert.