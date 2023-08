Urlaubsreisende, die die Heimfahrt antreten, müssen sich vermutlich auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Anzeige

Die Ferienzeit in Deutschland geht langsam zu Ende und der Rückreiseverkehr nimmt zu. Vor allem bei der Heimreise kann es daher vielerorts an den kommenden Wochenenden zu erheblichen Staus kommen.

Insbesondere wird es zu Rückreiseverkehr in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommen, schreibt der ADAC.

Im Video: "AutobahnOS" - Neues Betriebssystem soll Stau auf der Autobahn verhindern

Aber auch im benachbarten Ausland kann es ebenfalls zu Staus oder stockendem Verkehr auf den Straßen kommen. So enden im Süden und Norden der Niederlande ebenfalls die Ferien. Aber auch die klassischen Urlauberrouten wie die Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route können vom Rückreiseverkehr betroffen sein. Genauso wie die Fernstraßen von und zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten.

Zudem sind die Stau-Ausweichrouten in Tirol an allen Wochenenden bis Mitte September entlang der Inntalautobahn A12 – in den Bereichen Kufstein und Innsbruck – für den Durchgangsverkehr gesperrt. Genauso wie einige Straßen in Slowenien, Österreich und Kroatien.

Freitagnachmittags, Samstagvormittags und Sonntagnachmittags kommt es in der Regel zu den meisten Staus.

Mögliche Staustrecken in Deutschland

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg und Berlin

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen

A3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt

A7 Flensburg – Hamburg

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A10 Berliner Ring

A19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

A45 Gießen–Dortmund

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Die Warnungen gelten jeweils in beide Fahrtrichtungen.

Anzeige

Anzeige

Autobahn-Sperrungen

Aber nicht nur der erhöhte Verkehr kann für Behinderungen sorgen. Auch die derzeit 1.521 Autobahn-Baustellen in Deutschland verlangsamen das Vorankommen erheblich.

Freitag (25. August, 22 Uhr) bis Montag (28. August, 5 Uhr): A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Dreieck Neuss-Süd und Köln-Worringen

Freitag (25. August, 22 Uhr) bis Montag (28. August, 5 Uhr): A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Poppelsdorf und Kreuz Bonn-Nord

Freitag (25. August, 22 Uhr) bis Montag (28. August, 5 Uhr): A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Hardtberg und Bonn-Poppelsdorf

Samstag (26. August, 21 Uhr) bis Sonntag (27. August, 22 Uhr): A73 Nürnberg Richtung Feucht zwischen Südwesttangente und Nürnberg-Hafen-Süd

Samstag (26. August, 21 Uhr, bis Sonntag, 27. August, 22 Uhr): A73 Feucht Richtung Nürnberg zwischen Nürnberg-Hafen-Ost und Kreuz Nürnberg-Hafen

Sonntag (27. August, 8 Uhr) bis Montag (28. August, 5 Uhr): A111 Charlottenburg – Dreieck Oranienburg in beiden Richtungen zwischen Schulzendorfer Straße und Stolpe

Bis 30. September oder länger sind folgende Strecken ebenfalls gesperrt:

A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West

A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Lüdenscheid-Nord und Raststätte Sauerland

A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord

A49 Kassel Richtung Gießen zwischen Kreuz Kassel-West und Baunatal-Mitte

A94 München – Passau in beiden Richtungen zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord

A98 Weil am Rhein Richtung Schaffhausen zwischen Lörrach-Ost und Rheinfelden-Karsau

A544 Abzweig Aachen, Aachen (Europaplatz) Richtung Autobahnkreuz Aachen zwischen Übergang Aachen – Europaplatz und Würselen

Wer jetzt beabsichtigt, eine Urlaubsreise anzutreten, sollte möglichst unter der Woche fahren – soweit Flexibilität machbar ist. Beste Reisetage sind daher Dienstag und Mittwoch.

Wer das Wochenende bevorzugt, fährt am Samstag (26. August) etwas entspannter, da an diesem Tag in der Zeit von 7 bis 20 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr das Lkw-Ferienfahrverbot greift.