Feuer auf Weihnachtsmarkt in Berlin ausgebrochen – zwei Verletzte

Der Weihnachtsmarkt am Berliner Alexanderplatz musste nach einem Brand vorzeitig geschlossen und evakuiert werden. Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar.

Das Wichtigste in Kürze Beim Berliner Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz kam es zu einem Brand.

Ein Mensch sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Demnach handelt es sich bei dem Verletzten vermutlich um den Betreiber einer der in Brand geratenen Buden aus Holz.

Nach einem Brand ist der Weihnachtsmarkt am Berliner Alexanderplatz geräumt und vorzeitig geschlossen worden. Ein Mensch sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem am Dienstagabend (5. Dezember) zwei Verkaufsstände in Flammen aufgegangen waren, sagte ein Polizeisprecher laut der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Verletzten handele es sich demnach vermutlich um den Betreiber einer der in Brand geratenen Buden aus Holz. Die "BILD"-Zeitung berichtete, er soll sich beim Löschversuch Brandverletzungen zugezogen haben. Eine weitere Person habe zudem eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Bandursache ist noch unklar

"BILD"-Informationen zufolge habe die Polizei den Strom abgestellt, während der umzäunte Weihnachtsmarkt geräumt wurde. Dabei sollen während der Löscharbeiten noch zwei kleine Gaskartuschen explodiert sein. Unter Berufung auf den Einsatzleiter schrieb die "Berliner Zeitung", der Brand sei gegen 20:15 in einer Hütte ausgebrochen, in der Bilder gemalt wurden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand auch der Verkaufsstand daneben in Flammen. "Das Feuer ist gelöscht", teilte die Berliner Feuerwehr rund eine halbe Stunde später über X mit. "Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle!"

Die Bilder zeigen, wie die Flammen meterhoch lodern, während dichte Rauchschwaden über den Platz ziehen. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Trotz des Vorfalls ist geplant, dass der Weihnachtsmarkt am Mittwoch (6. Dezember) wieder öffnen soll.

