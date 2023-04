Finnland ist offiziell NATO-Mitglied

Ab sofort hat die NATO nicht mehr 30, sondern 31 Mitglieder. Das Verteidigungsbündnis begrüßt mit Finnland einen Staat mit einer überaus langen Grenze zu Russland.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist Finnland der NATO beigetreten. Am Dienstag (4. April) übergab der finnische Außenminister Pekka Haavisto im NATO-Hauptquartier in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Antony Blinken. Dieser wird das Dokument am Gründungsort des Verteidigungsbündnisses in Washington verwahren. Der Aufnahmeprozess ist mit diesem Schritt endgültig abgeschlossen. Dies sei ein "historische Tag" für die NATO und für Finnland, so Generalsekretär Jens Stoltenberg und Blinken. Das Bündnis hat damit ab sofort 31 Mitglieder.

Nach der Übergabe der Urkunde sollte die finnische Flagge erstmals vor dem Hauptquartier gehisst werden - alphabetgetreu zwischen denen von Estland und Frankreich

Die Aufnahme des 31. Mitglieds erfolgte genau 74 Jahre nach der Gründung der NATO am 4. April 1949 in Washington. Er könne sich kaum etwas Besseres vorstellen, als den Geburtstag mit dem Beitritt Finnlands zu feiern, erklärte Stoltenberg feierlich.