Flugzeug in Brasilien abgestürzt: Alle 61 Insassen tot

Im brasilianischen Bundesstaat São Paulo hat sich ein Flugzeugabsturz ereignet. Sämtliche Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord starben.

Ein Flugzeug mit 61 Menschen an Bord ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt. Es gibt keine Überlebenden. Das teilte die Stadtverwaltung von Vinhedo am Freitag (9. August) der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Es gibt noch keine Bestätigung darüber, wie es zu dem Unfall gekommen ist", schrieb die Airline VoePass auf Instagram.

Im Video: Absturz nach dem Start: Flugzeug stürzt auf Golfplatz

Der Fluggesellschaft zufolge waren 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war Medienberichten zufolge von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs.

Der Flughafen São Paulo–Guarulhos ist der größte Flughafen Brasiliens.

Dieser Ausschnitt aus einem Video zeigt Wrackteile eines Flugzeugs, das neben einem Haus abgestürzt ist. 62 Menschen waren an Bord. © Felipe Magalhaes Filho/AP/dpa

Neben der Feuerwehr seien auch der Zivilschutz und die Polizei im Einsatz.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie ein Flugzeug ins Strudeln kam und vom Himmel fiel. Dichter Rauch stieg anschließend auf.