Schock am Flughafen: Tote in Gepäckförderanlage in Chicago gefunden

Im O'Hare Airport liegt die Leiche einer Frau - eingeklemmt in den Maschinen einer Gepäckförderanlage. Ein Überwachungsvideo zeigte sie fünf Stunden zuvor auf dem Weg in einen abgesperrten Bereich.

Am Flughafen von Chicago ist eine Frau bei einem Unfall mit einer Gepäckförderanlage ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich in einem für Passagiere nicht zugänglichen Bereich am Terminal 5 für internationale Flüge ereignet, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr in der US-Stadt. Die Frau sei dort am Donnerstagmorgen (8. August) eingeklemmt in den Maschinen gefunden worden. Sie sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar gewesen und noch vor Ort für tot erklärt worden.

Identität der Frau nicht bekannt

Die Identität der Frau wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Auch war noch unklar, ob es sich um eine Mitarbeiterin des Flughafens oder eine Passagierin handelte. Nach Angaben der Zeitung "Chicago Tribune" zeigte ein Überwachungsvideo bereits fünf Stunden vor dem Fund der Leiche, wie die Frau den abgesperrten Bereich betrat. Die Untersuchungen über den Unfallhergang seien im Gange, hieß es. Der Flughafen O'Hare gehört zu den wichtigsten Drehkreuzen in den USA.

