In einem Frankfurter Stadtteil kam es zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann vermutlich erschossen wurde. Dieser habe zuvor andere Menschen angegriffen.

Ein Mann soll am Dienstagabend (30. Januar) in Frankfurt Menschen auf offener Straße angegriffen haben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der mutmaßliche Täter starb nach einem Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter auf den Mann geschossen haben soll.

Die Hintergründe der Tat seien aber auch nach dem Tod des Mannes weiterhin unklar. Voraussichtlich im Tagesverlauf des Mittwoch (31. Januar) würden weitere Erkenntnisse mitgeteilt, erklärte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Morgen.

Im Video: Schüsse in Aldi-Filiale - Zwei Tote in Hessen

Was war geschehen?

Am Dienstagabend kam es zu einem größeren Einsatz der Polizei am Deutschherrnufer in Frankfurt-Sachsenhausen – wenige Meter vom Main entfernt. Hier soll der mutmaßliche Täter auf einen oder mehrere andere Menschen mit einem scharfen Gegenstand losgegangen sein, berichtet die "Hessenschau" und beruft sich auf Polizeiangaben.

Die Einsatzkräfte der Polizei mussten von der Schusswaffe Gebrauch machen und verletzten den mutmaßlichen Angreifer. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Das Landeskriminalamt (LKA) hatte noch am Dienstagabend die Ermittlungen aufgenommen – äußerte sich am Mittwoch auf Nachfrage der "Hessenschau" aber zunächst noch nicht.

Auf die Frage, ob der Polizist geschossen habe, äußerte sich ein Polizeisprecher ebenfalls nicht. Anwohner:innen, mit denen der Hessische Rundfunk (HR) gesprochen habe, sollen allerdings übereinstimmend über vier Schüsse berichtet haben. Die Frankfurter Polizei wollte sich offenbar hierzu nicht äußern und verwies auf die weiteren Ermittlungen des LKA, so die "Hessenschau"

Auch Angaben zu dem Todesopfer habe der Polizeisprecher bisher noch keine gemacht. Zudem seien die Details zum Einsatz immer noch unklar.