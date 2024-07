Beim Elfmeterschießen entschied sich der Einzug ins Halbfinale. Gegen Portugal gewann Frankreich das Siel der Europameisterschaft 2024.

Das Wichtigste in Kürze Im EM-Viertelfinale gegen Portugal entschied die französische Mannschaft das Spiel für sich.

Nach einem 0:0 nach Verlängerung erzielte Frankreich beim Elfmeterschießen den Sieg mit 5:3.

In das Halbfinale ziehen nach den heutigen Turnieren Spanien und Frankreich.

Vize-Weltmeister Frankreich hat das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft erreicht. Die Équipe Tricolore setzte sich am Freitagabend in Hamburg mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo durch und trifft am kommenden Dienstag in München auf Spanien.

In der regulären Spielzeit und Verlängerung waren vor 47.789 Zuschauerinnen und Zuschauern keine Tore gefallen. Die Spanier hatten am Freitag durch das 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland die Runde der besten Vier erreicht.

Für den 39 Jahre alten Ronaldo, der seine Auswahlmannschaft 2016 zum Titel geführt hatte, war es das letzte kontinentale Turnier.