Frankreich-Wahl: Premier Attal kündigt Rücktritt an

Frankreich

Vor der Wahl am Sonntag: Weniger Zustimmung für rechtsnationale Partei von Marine Le Pen

Vor der entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich an diesem Sonntag ergeben Umfragen, dass die bisher in Führung liegende rechtsnationalen Partei von Marine Le Pen weiter an Stimmen verliert.