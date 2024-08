Frau in Niederbayern bei Attacke verletzt: Haftbefehl gegen 34-Jährigen

In Bayern kam es zu einer Attacke durch einen Mann auf seine Ex-Freundin. Gegen den Angreifer hat die Staatsanwaltschaft Passau nun einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Ein 34 Jahre alter Mann soll in Niederbayern seine frühere Freundin attackiert und verletzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau sei gegen den Mann Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Die Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, dauerten an, wie die Polizei mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen nach passte der Mann die 33-Jährige vor deren Wohnung in Pocking (Landkreis Passau) ab und griff sie mit einem spitzen Gegenstand an. Die Frau habe eine Verletzung am Oberarm erlitten. Zudem soll ihr der Mann gedroht haben, sie zu töten. Der 33-Jährigen sei es gelungen, sich in ihrer Wohnung in Sicherheit zu bringen.

Mehrere Polizeistreifen seien wegen des Vorfalls am späten Dienstagabend zu dem Mehrfamilienhaus ausgerückt, hieß es. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen nahm die Polizei den Angaben nach wenig später im etwa 20 Kilometer entfernten Fürstenzell in einer Gemeinschaftsunterkunft fest.