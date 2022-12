Galeria Karstadt Kaufhof: Übernahmeangebot für 47 Filialen zurückgezogen

Knapp 50 Filialen wollte Buero.de übernehmen, nun hat der Onlinehändler sein Angebot an Galeria Karstadt Kaufhof zurückgezogen. "Es ist ein bisschen frustrierend", urteilt der Betriebsrat des Warenhauskonzerns.

Das Wichtigste in Kürze Im Oktober hat Galeria Karstadt Kaufhof erneut ein Schutzschirmverfahren beantragt.

Der Onlinehändler Buero.de wollte 47 Filialen übernehmen.

Nun wurde das Angebot zurückgezogen, der Betriebsrat des Warenhauskonzerns zeigt sich enttäuscht.

Noch am Mittwoch (21. Dezember) hatte der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof mitgeteilt, dass es ein erstes Übernahmeangebot für eine Reihe von Filialen gebe. Nun zog sich der Onlinehändler Buero.de allerdings bereits wieder von seinem Angebot, knapp 50 Filialen übernehmen zu wollen, zurück.

Bedingungen "nicht akzeptabel"

"Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen", so Buero.de-Chef Markus Schön am Donnerstag (22. Dezember) zur Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind", teilte er weiter mit. Das hätten die Gremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden.

Der Betriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof zeigte sich enttäuscht. "Es wäre eine Chance gewesen", sagte der Galeria-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl der dpa am Freitag (23. Dezember). "Es ist ein bisschen frustrierend, dass so schnell das Handtuch geschmissen wurde." Die ersten Gespräche seien konstruktiv gewesen.

Noch weitere Angebote stehen im Raum

Trotzdem gebe es noch weitere Übernahmeangebote, erklärte ein Sprecher von Galeria Karstadt Kaufhof. Man erwarte noch vor Weihnachten Angebote von mehreren Interessenten. Um welche es sich dabei genau handelt und für welche Filialen diese sich interessieren, dazu wollte der Sprecher aus Vertraulichkeitsgründen nichts sagen.

Ende Oktober hatte Galeria Karstadt Kaufhof erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Die zuletzt noch 131 Filialen müssten im Zuge dieses Verfahrens "um mindestens ein Drittel reduziert werden", erklärte Galeria-Chef Miguel Müllenbach damals. Mehr als 40 Warenhäuser stünden damit zur Disposition.