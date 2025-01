Garmin-Uhren mit massiven Problemen: Was es mit dem blauen Dreieck auf sich hat

Die beliebten Garmin-Sportuhren machen derzeit Schlagzeilen: Einige Modelle stecken in einer Reboot-Schleife fest. Zu sehen ist dann lediglich nur noch ein blaues Dreieck. Das Unternehmen sucht fieberhaft nach Lösungen und bietet bis dahin Tipps für betroffene Nutzer:innen.

Der große Player auf dem Smartuhren-Markt, Garmin, kämpft derzeit mit massiven Problemen bei verschiedenen seiner Modelle: Nutzer:innen klagen vermehrt darüber, dass ihre Uhren "hängen bleiben" und auf dem Bildschirm nur noch ein blaues Dreieck gezeigt wird. Verantwortlich dafür könnten Software-Probleme sein, die meist die "Forerunner.Serie" betreffen würden.

"Blue Triangle of Death" - das "blaue Todes-Dreieck"

Sport ohne eine dementsprechende Uhr zu machen, scheint seit einigen Jahren für viele unvorstellbar zu sein. Aktive Menschen setzen neben der Apple-Watch besonders auf GPS-Uhren des Herstellers Garmin. Die Modelle 255, 955 Solar und 965, aber auch Venu-3-Uhren bereiten Nutzer:innen aber derzeit besonders Sorgen.

Denn wie von Geisterhand starten manche Uhren neu oder es kommt zu Problemen beim Verwenden von Widgets oder dem Beginn eines Workouts. Manche Uhren sollen dann in einer Reboot-Schleife feststecken - auf dem Bildschirm zeigt sich nur noch ein blaues Dreieck, das inzwischen den Spitznamen "Blue Triangle of Death", also blaues Todes-Dreieck, erhalten haben soll, wie "Chip" berichtet.

Garmin arbeite aktuell fieberhaft an einer Lösung und versucht übergangsweise mit Tipps auszuhelfen: "Wir sind uns der Situation bewusst, dass einige Geräte auf dem Startbildschirm oder in einem blauen Dreieck stecken bleiben", so der Hersteller auf seiner Webseite. Der schnellste, aber leider nicht bei allen Uhren funktionierende Tipp bei einer "eingefrorenen" Uhr: Einschaltknopf so lange gedrückt halten, bis sich die Uhr ausschaltet. Dieser Vorgang soll so dafür sorgen, dass die Uhr wieder normal gestartet werden kann. Als letzte Möglichkeit bleibt derzeit das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Das könnte aber den Verlust einiger Einstellungen und Daten zur Folge haben. Bis wann das Problem im Hause Garmin gelöst sein wird, ist derzeit nicht bekannt.