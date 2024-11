Workout mit LKW-Reifen? So hält Rebel Wilson ihr Traumgewicht

Vor vier Jahren hat "Pitch-Perfect"-Star Rebel Wilson (44) ihren Lebensstil radikal geändert und durch Sport und geänderte Ernährung fast 40 Kilogramm abgenommen. Weil sie laut eigener Aussage eine "Naschkatze" ist, muss sie einiges investieren, um ihre Figur zu halten.

Rebel Wilson, in Australien geboren und aufgewachsen, machte in Hollywood als die "witzige Pummelige" Karriere. Egal, ob auf der Bühne als Stand-up-Comedienne oder in ihren ersten Filmrollen ("Die Hochzeit unserer dicksten Freundin"), stets spielte ihr Gewicht eine Rolle. Spätestens durch "Pitch Perfect" (2012) wurde sie zu einem berühmten Plus-Size-Vorbild und wurde zum populären Sprachrohr für Body-Positivity.

"Frauen, vor allem jüngere Frauen, stehen unter großem Druck, sich dem schlanken Körperbild anzupassen", sagte sie einst gegenüber Associated Press. "Nicht jeder kann so sein und niemand sollte sich für sein Aussehen schämen oder aufgrund seiner Größe und Figur Mobbing und andere Formen des Missbrauchs erleiden."

Trotzdem stellte sie 2020 ihr Leben um und nahm radikal ab. 36 Kilogramm verlor sie. Jetzt tut sie alles, um ihre Form zu halten.

Im September heiratete Rebel Wilson ihre Partnerin Ramona Agruma

"Daily Mail" erwischte Rebel kürzlich im Fitnesscenter in Los Angeles. Dort machte sie ein knallhartes Workout mit Gewichten, trainierte auf einem Gymnastikball und an Treppenstufen und wuchtete sogar LKW-Reifen durch die Gegend.

Zwar hatte Rebel ihr Traumgewicht von 75 Kilogramm erreicht, nahm dann aber wieder 13 Kilogramm zu - vor allem durch stressbedingte Heißhungerattacken, wie sie in einem Instagram-Beitrag verriet. Darin outete sie sich auch als Naschkatze und Schokoladenliebhaberin und bekannte sogar, dass sie das Diabetes-Medikament Ozempic ausprobiert habe. "Dann könnte ich unendlich viele Süßigkeiten essen", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Inzwischen konzentriert sie sich wieder auf vernünftige Ernährung, hartes Training - und familiäres Glück. Am 28. September heirateten sie und ihre langjährige Partnerin, die Modedesignerin Ramona Agruma, auf Sardinien. Mit dabei war natürlich auch ihre zweijährige Tochter Royce Lillian.