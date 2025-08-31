Anzeige
Lückenhaftes Finanzwissen

Geldanlage? Für viele Deutsche nach wie vor ein Rätsel.

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 05:02 Uhr
  • dpa
Im Idealfall steigen die Kurse: Wer sich gut informiert, kann für sich ein passendes Produkt zur Geldanlage finden.
Im Idealfall steigen die Kurse: Wer sich gut informiert, kann für sich ein passendes Produkt zur Geldanlage finden.

Obwohl Finfluencer boomen: Die meisten Deutschen lassen ihr Geld lieber auf Giro- oder Tagesgeldkonten liegen. Warum ist das Vertrauen in Anlage-Tipps so gering?

Ihren persönlichen Wissensstand zu Finanzthemen schätzten in einer YouGov-Umfrage für die Postbank 34,6 Prozent der 2.001 befragten Erwachsenen höchstens als mangelhaft ein oder antworteten, sie hätten dazu gar keine Kenntnisse.

Mehr als ein Viertel (26,7 Prozent) der Anfang Juli Befragen informiert sich demnach überhaupt nicht zum Thema Finanzen. Diejenigen, die Rat suchen, wie sie sparen oder investieren können, holen sich diesen vor allem in der Familie oder bei Freunden (23,8 Prozent). Aber auch Finanzplattformen im Internet oder eine Beratung in der Bank sind für jeweils gut ein Fünftel eine Option.

Finanztipps in sozialen Netzwerken als Informationsquelle?

Dagegen sind sogenannte Finfluencer, die sich auf Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram und Tiktok über Finanzthemen auslassen, für das Gros der Umfrageteilnehmer:innen in Finanzfragen keine wichtige Informationsquelle: Mehr als drei Viertel (77,6 Prozent) äußern sich in dieser Frage skeptisch bis ablehnend.

Allerdings: Je jünger die Befragten, desto eher werten sie Finfluencer als wichtige Informationsquelle. Bei den 18- bis 24-Jährigen sagen dies 29,6 Prozent, bei den 45- bis 54-Jährigen sind es noch 8,5 Prozent, bei den über 55-Jährigen nur noch 3,2 Prozent.

"Likes und Follower sind keine Gütesiegel"

Verbraucherschützer:innen und Finanzaufsicht raten regelmäßig zu Vorsicht bei Anlagetipps in sozialen Medien. "In den sozialen Netzwerken sind durchaus gute Informationsangebote rund um die Geldanlage und Ratschläge mit seriösem Hintergrund zu finden. Allerdings kursieren dort auch unzählige falsche oder nur teilweise richtige Darstellungen", schrieb die Finanzaufsicht Bafin in einer Auswertung im vergangenen Herbst.

Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb bei der Postbank, bekräftigt: "Likes und Follower sind keine Gütesiegel. Nur weil eine Empfehlung gehypt wird, ist sie längst nicht ausgewogen oder passt zur persönlichen Lebenslage." Generell sollte man "jede Information, die zu einer Anlageentscheidung führt, kritisch prüfen", rät Brosch.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, empfiehlt, selbst ernannte Finanzprofis im Netz prinzipiell einem gründlichen Hintergrund-Check zu unterziehen: Wer ist die Person, die Tipps gibt, und was hatte sie vor ihrer Tätigkeit als Influencer mit Finanzen zu tun? 

Reichlich Gelder auf unverzinsten Girokonten

Das Paradoxe: Obwohl sich viele junge Menschen der Umfrage zufolge sehr für Finanzthemen interessieren, lassen sie - wie die Mehrheit der Sparer:innen in der Erhebung - den Großteil ihres Geldes auf dem in der Regel unverzinsten Girokonto liegen, bunkern Bargeld zu Hause oder bevorzugen Tagesgeldkonten, wo man über Guthaben bei Bedarf schnell verfügen kann.

Gefragt danach, wo der größte Anteil ihrer Ersparnisse bleibe, nennen die meisten der 1.529 Sparerinnen und Sparer das Girokonto (19,6 Prozent). Auf Platz zwei liegt das Tagesgeldkonto (18,5 Prozent), Bargeld zu Hause oder im Schließfach bevorzugen 5,1 Prozent. Aktienfonds und ETFs sind für 10,4 Prozent erste Wahl, knapp vor der selbstgenutzten Immobilie (10,2 Prozent).

