Anzeige
Kriminalität

Toter in Hamburger Shisha-Bar - Ermittlungen laufen

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 12:47 Uhr
  • dpa
Ermittler:innen der Mordkommission und Einsatzkräfte der Polizei sind in Hamburg im Einsatz. Ineiner Bar wurde am Morgen eine tote Person aufgefunden.
Ermittler:innen der Mordkommission und Einsatzkräfte der Polizei sind in Hamburg im Einsatz. Ineiner Bar wurde am Morgen eine tote Person aufgefunden.© Bodo Marks/dpa

Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Shisha-Bar in Hamburg ermittelt die Mordkommission wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Anzeige

Im Fall des leblosen Mannes, der am frühen Morgen in einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Hohenfelde aufgefunden worden war, ermittelt die Mordkommission. "Wir gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt Hinweise auf ein Fremdverschulden", heißt es weiter. Kurz nach 4.30 Uhr sei ein Notruf eingegangen. Rettungskräfte konnten den Mann laut Polizei aber nicht mehr reanimieren. Es werde mit größtmöglichem Aufwand ermittelt. Die Hintergründe des Falls sind laut Polizei völlig unklar. Auch die Identität des Getöteten ist bislang noch ungeklärt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Ermittler befragen Anwohner

Aktuell läuft den Angaben zufolge noch immer ein größerer Polizeieinsatz. Die Mordkommission und Spurensicherung rückten aus - auch Spürhunde waren vor Ort. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt: Sowohl die sechsspurige Lübecker Straße als auch umliegende Straßen wurden gesperrt. Derzeit laufen Ermittler die Gegend ab und befragen Anwohner.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die Adresse der Shisha-Bar ist bereits für Gewalt bekannt. Im Dezember wurden dort zwei Männer von maskierten Angreifern attackiert. Vor rund drei Jahren wurde zudem ein 27 Jahre alter Mann mit mehreren Schüssen ins Gesicht und Herz getötet. Grund für die Tat seien laut dem Richter im späteren Prozess Streitigkeiten im Drogen-Milieu gewesen.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 15:45

  • 11:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 08:25

  • 04:54 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 19:45

  • 23:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 18:00

  • 11:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
Mehr News
Schauspieler Arthur Brauss ist tot
News

Schauspieler Arthur Brauss mit 89 Jahren gestorben

  • 31.08.2025
  • 12:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250831-935-801204
News

Chinas Industrie bleibt im August unter Druck

  • 31.08.2025
  • 08:17 Uhr
Nahostkonflikt - Jemen
Artikel

Israel tötet Regierungsmitglieder der Huthi-Miliz im Jemen

  • 31.08.2025
  • 05:03 Uhr
Vielfach lückenhaftes Finanzwissen
News

Geldanlage? Für viele Deutsche nach wie vor ein Rätsel.

  • 31.08.2025
  • 05:02 Uhr
SPD: Finanzamt soll Bürgern Steuererklärung abnehmen
News

SPD: Finanzamt soll Bürgern Steuererklärung abnehmen

  • 31.08.2025
  • 04:31 Uhr
Ex-Bundesinnenministerin Nancy Faeser, nun Bundestagsabgeordnete
News

Nancy Faeser: Vom Ministeramt zurück ins Familienleben

  • 31.08.2025
  • 04:02 Uhr
Nahostkonflikt - Jemen
News

Huthi-Ministerpräsident durch israelischen Angriff getötet

  • 30.08.2025
  • 22:30 Uhr
Jobcenter
News

Bürgergeld: Bas kündigt schärfere Sanktionen und Nullrunde an

  • 30.08.2025
  • 21:32 Uhr
Comer See
News

Deutscher Vater tot aus Comer See geborgen

  • 30.08.2025
  • 19:11 Uhr
Volkswagen in Brasilien
News

VW in Brasilien verurteilt: Millionenstrafe wegen Sklavenarbeit

  • 30.08.2025
  • 17:39 Uhr