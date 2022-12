Geringe Nachfrage erwartet: Musk senkt Tesla-Preise in den USA

Tesla bietet in den USA Rabatte für zwei seiner beliebten Modelle an. Laut Experten ein ungewöhnlicher Schritt.

Ungewöhnlicher Schritt von Elon Musks Elektroautobauer: In den USA bietet Tesla Rabatte für den Model 3 oder den Model Y an. Wer zwischen dem 21. und dem 31. Dezember ein E-Auto kauft, erhält einen Preisnachlass. Das schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Weil Musk als Verfechter einer Null-Rabatt-Politik gilt, schätzen Experten des Finanzportals Bloomberg diesen Schritt als höchst ungewöhnlich ein. Zudem dürfen Neukunden Strom für 10.000 Meilen (ca. 16.093 km) umsonst tanken.

Dem Portal nach habe Tesla seine Rabatte für die beliebten Modelle im Vergleich zum Monatsbeginn verdoppelt. Die Trendwende werde als Zeichen dafür gewertet, dass die Nachfrage nachlässt. Im wichtigen chinesischen Markt wirbt der E-Autobauer bereits seit einigen Wochen mit kräftigen Rabatten.

Musk nicht mehr reichster Mensch der Welt

Der Marktwert von Tesla ist in den vergangenen Monaten unter anderem wegen der Aktienverkäufe von Musk, dessen Doppelrolle als Chef von Tesla und Twitter sowie operativer Probleme abgestürzt. Am Donnerstag (22. Dezember) fiel der Tesla-Kurs im regulären Handel um fast neun Prozent auf 125 Dollar; das Minus in diesem Jahr summiert sich auf 64 Prozent.

Der Börsenwert des Elektroautobauers ist mit dem Kursrutsch unter die Marke von 400 Milliarden Dollar gefallen. Im November 2021 hatte die Marktkapitalisierung noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar gelegen. Großaktionär Musk war damals mit Abstand der reichste Mensch der Welt; inzwischen hat er diese Position an den Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH, Bernard Arnault, verloren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg beziffert Musks Vermögen aber immer noch auf 140 Milliarden Dollar.