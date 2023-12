Geschenke zu Weihnachten: Achtung beim Kauf von Holzspielzeug

Holzspielzeug ist hoch im Kurs bei Eltern, wenn es um nachhaltiges, natürliches und pädagogische Geschenke geht. Dass manches Produkt aber gesundheitsgefährdende Bestandteile haben kann, ist nicht jedem bewusst.

Das Wichtigste in Kürze Holzspielzeug ist beliebt bei Eltern und Kindern. Manche dieser Produkte haben aber gesundheitsgefährdende Bestandteile.

Stiftung Warentest hat 15 Spielzeuge für Kinder unter drei Jahren getestet.

Im Test konnten Schad­stoffe in Lacken, Sperr­holz oder Textil gefunden werden.

Man kauft extra das teurere Holzspielzeug, um sein Kind bewusster und natürlicher zu erziehen - und dann muss mit Gesundheitsgefahren gerechnet werden. Cecilia Meusel von der Stiftung Warentest verrät in einem Interview mit dem "Spiegel", welche Produkte bedenkenlos sind.

Holzspielzeug muss sicher sein, wenn es um Schadstoffe geht

Es macht Sorgen, wenn selbst Holzspielzeug, das den Ruf hat, gesund, nachhaltig und natürlich zu sein, mit Schadstoffen kontaminiert sein soll. Das wollen Eltern sicher nicht für ihre Kinder. Nur: Woran kann man erkennen, welches Spielzeug sorgenfrei von den Kleinen bespielt werden kann? Cecilia Meusel von der Stiftung Warentest hat mit ihrem Team 15 verschiedene Holzspielsachen für Kinder unter drei Jahren getestet.

Holzspielzeug muss generell sicher sein, wenn es um Schadstoffe geht. Sie entfalten ihre gesund­heits­gefähr­dende Wirkung laut "test.de" oft erst nach Jahren. Kinder atmen die Substanzen ein und nehmen sie über Mund und Haut auf, während sie am Spielzeug lutschen, knabbern oder es einfach nur anfassen. Ob ein Spielzeug mit gesund­heits­gefähr­denden oder umwelt­schädlichen Stoffen belastet ist, kann man ihm nicht ansehen und nur selten riechen.

Sogar kritische Mengen an krebs­erzeugenden Stoffen im Spielzeug

Im Test konnten Schad­stoffe in Lacken, Sperr­holz oder Textil - etwa poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe (PAK) und Form­aldehyd - nachgewiesen werden. Sogar kritische Mengen an krebs­erzeugenden beziehungs­weise krebs­verdächtigen Stoffen konnten gefunden werden. Eines der getesteten Spielzeuge hätte sogar erst gar nicht verkauft werden dürfen - es enthielt einen Weichmacher in einer Konzentration, die für dieses Spielzeug nach EU-Recht verboten ist.

10 von 15 Holz­spielsachen waren schadstofffrei

Diesen Funden zum Trotz: Immerhin 10 von 15 Holz­spielsachen im Test beweisen, dass es auch ohne Schad­stoff­probleme geht. Zusätzlich lösen sich bei den zehn besten Artikeln keine verschluckbaren Kleinteile, die im schlimmsten Fall zu Erstickung führen können. Sie sind außerdem nicht zu laut für das kleine Gehör, und es besteht keine Strangulationsgefahr. "Empfehlen können wir zum Beispiel eine Motorikschleife von Ikea, die Bauklötze der Firma Grimm’s oder eine Klopfbank von Lidl", so Meusel.

Wie finden Eltern also heraus, welche Spielzeuge für ihre Kinder bedenkenlos zu verschenken sind? "Man kann an dem Spielzeug, wenn es nicht verpackt ist, mal schnuppern und erkennt, ob es parfümiert ist. Wenn es unangenehmen riecht, lieber nicht kaufen. Sie können auch ein bisschen daran wackeln und ziehen und sehen dabei, ob sich Teile ablösen. Ist es gut verarbeitet, hat es scharfe Ecken und Kanten? Beim Holz sollte man unlackiertes Vollholz bevorzugen, weil sich die Schadstoffe oft in Lacken oder in Spanplatten befinden. Und dann kann man sich an dem 'GS'-Zeichen orientieren. Es steht für 'geprüfte Sicherheit'", wie Meusel erklärt.

Einen Tipp hat Cecilia Meusel auch - nämlich welches Spielzeug sie empfehlen würde: "Eine Klopfbank von Lidl hat in beiden Tests überzeugt, sowohl bei der Qualität als auch bei der Unternehmensverantwortung. Sie kostet 15 Euro. Empfehlenswert sind beispielsweise auch das geprüfte Holzpuzzle von Ravensburger für 13 Euro und ein Steckspiel der Firma Haba für 30 Euro."