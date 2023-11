Öko-Test: Mineralöl in Butter und Margarine nachgewiesen

Kaum ein Jahr, nachdem Öko-Test zu viel Mineralöl in Butter nachgewiesen hat, wurde von den Verbraucherschützer:innen nun die Butter-Alternative Margarine genau unter die Lupe genommen. Auch in ihr stecken Inhaltsstoffe, die niemand gerne oder freiwillig zu sich nimmt.

Mineralöl in Butter? Ja, und nicht nur das - auch in Margarine haben die Verbraucherschützer:innen von Öko-Test Bestandteile von Mineralöl entdeckt. Teilweise waren die Verunreinigungen so stark, dass nur noch die schlechteste aller Öko-Test-Noten vergeben werden konnte: "ungenügend".

Von allen getesteten Margarinen schneidet nur eine einzige mit "gut" ab

Erst vergangenes Jahr verhagelte Öko-Test den Verbraucher:innen den Appetit auf das angebliche Naturprodukt Butter. Neben fetthaltiger Sahne wurden auch Mineralölbestandteile nachgewiesen, die da definitiv nicht hineingehören sollten. Jetzt komplettierten die Verbraucherschützer:innen ihre Suche nach Mineralölen auch in Margarine - und wurden fündig! Von allen getesteten Margarinen schneidet lediglich eine einzige mit "gut" ab - die Bio Alnatura Margarine mit Raps- und Walnussöl, so ist es der Öko-Test Pressemitteilung zu entnehmen.

Insgesamt wurden im neuen Test 18 Margarine-Marken getestet. Das Labor untersuchte die Margarinen unter anderem auf Mineralöl, Weichmacher, Fettschadstoffe und Pestizide. Expert:innen prüften Geschmack, Geruch und Streichfähigkeit. Auch wenn viele Sorten im Geschmack überzeugen konnten, so sind doch alle Margarinen mehr oder weniger mit Mineralölbestandteilen verunreinigt. Eine sogar so sehr, dass sie lediglich die schlechteste Note "ungenügend" verdiente. In vier Produkten konnten die besonders bedenklichen aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen werden, unter denen auch krebserregende Verbindungen sein können. Der gemessene MOAH-Gehalt der Sana-Margarine überschreitet den EU-Richtwert sogar deutlich. Aber auch die gemessenen Gehalte in der Frisan Pflanzenmargarine von Norma und in der Penny Pflanzenmargarine liegen darüber.

Punktabzug auch für verantwortungslosen Anbau

Auch bedenklich: In allen getesteten Margarinen - bis auf eine einzige Sorte - ist Palmöl der Hauptbestandteil. Palmöl ist durch massive Waldrodungen für den Anbau riesiger Monokulturen von Ölpalmen in Verruf geraten. Punkteabzug gab es von daher für nicht ausreichend belegbaren verantwortungsvollen Anbau und Lieferketten. Allein Alnatura kann die gesamte Lieferkette bis zur Plantage nachweisen.

"Wir können Margarine nur empfehlen, wenn sie keine bedenklichen Stoffe enthält und wir wissen, dass die enthaltenen tropischen Fette aus nachhaltigem Anbau stammen", sagt Kerstin Scheidecker, Öko-Test-Chefredakteurin. "Am Ende schneidet nur ein einziges Produkt in unserem Test mit "gut" ab, das ist wenig. Wir sehen die Hersteller in der Pflicht, besonders in Hinblick auf die Mineralölbelastung und den verantwortungsvollen Anbau von Palmöl, mehr zu tun.“