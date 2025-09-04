Anzeige
Volksfest in Bayer

Gillamoos-Jahrmarkt wegen Gewitters geräumt

  • Aktualisiert: 05.09.2025
  • 14:21 Uhr
  • dpa
Für Tausende Besucher endete der Abend auf dem Gillamoos-Jahrmarkt frühzeitig.
Für Tausende Besucher endete der Abend auf dem Gillamoos-Jahrmarkt frühzeitig.© Sebastian Pieknik/NEWS5/dpa

Wegen eines Gewitters endet der Jahrmarkt am ersten von fünf Tagen vorzeitig. Tausende Besucher sind betroffen. Und ein bekannter Sänger.

Anzeige

Wegen eines Gewitters wird der Gillamoos-Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg geräumt. Das bestätigte die Polizei auf dpa-Anfrage. Tausende Besucher:innen mussten das Festgelände im Landkreis Kelheim kurz nach Start des fünftägigen Marktes verlassen.

Bereits tagsüber hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern gewarnt. Am Donnerstagabend (4. September) gab der DWD für den Landkreis Kelheim eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier heraus. Es wurde vor schwerem Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gewarnt.

Auch in den News:

Der Gillamoos ist einer der größten und ältesten Jahrmärkte in Niederbayern. Auf der Facebook-Seite der Veranstalter hieß es: "Liebe Gillamoosbesucher, für heute müssen wir den Gillamoos aufgrund einer anstehenden Unwetterfront leider abbrechen. Bitte geht langsam und ruhig nach Hause." 

Am ersten Abend des Jahrmarktes sollte auch der österreichische Sänger DJ Ötzi auftreten. Wie "PNP.de" berichtete, wurde sein Auftritt kurz vor Beginn abgesagt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 8:25

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
Mehr News
Online-Bezahldienst Paypal
News

Vorsicht, Betrug: Verbraucherzentrale warnt vor vermeintlichen Anrufen im Namen von PayPal

  • 05.09.2025
  • 16:20 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz steht mit seinem «Herbst der Reformen» unter Druck – die Bevölkerung glaubt kaum an Fortschritte.
News

Umfrage zu Sozialreformen: Mehrheit zweifelt an Erfolg der Koalition

  • 05.09.2025
  • 16:13 Uhr
ROYALS
News

Herzogin von Kent gestorben: Britische Royals trauern um Katharine

  • 05.09.2025
  • 14:53 Uhr
Größer als er selbst ist der gefangene Fisch eines Teenagers in den USA.
News

13-jähriger Amerikaner fängt Riesen-Heilbutt

  • 05.09.2025
  • 14:24 Uhr
"Juptier"
News

"Jupiter" gestartet: Deutschland hat jetzt den schnellsten Supercomputer Europas

  • 05.09.2025
  • 14:12 Uhr
Wimbledon Tennis 2025
News

Björn Borg: "Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale"

  • 05.09.2025
  • 12:59 Uhr
Kremlchef Putin auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok: Gesprächsbereitschaft nur unter eigenen Bedingungen.
News

Nicht im Ausland: Putin stellt Bedingung für Treffen mit Selenskyj

  • 05.09.2025
  • 12:37 Uhr
Blutrot zeigt sich der Mond in der Nacht vom 7. auf 8. September.
News

Blutroter Mond über Deutschland – wann die totale Mondfinsternis zu sehen ist

  • 05.09.2025
  • 12:24 Uhr
Brand in Drognitz
News

Feuer in Drognitz: Drei Häuser und drei Scheunen gehen in der Nacht in Flammen auf

  • 05.09.2025
  • 11:38 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250905-99-931244
News

Messerangriff an Essener Schule: Lehrkraft verletzt - Täter festgenommen

  • 05.09.2025
  • 11:37 Uhr