Golla, Knorr und Co.: Das verdienen die Spitzen-Handballer

Mit einem spektakulären Sieg ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft gestartet. Doch wie viel gäbe es für den Titelgewinn? Und was verdient man eigentlich als Profi-Handballer?

So kann man in die Weltmeisterschaft starten: Die deutschen Handballer besiegen zum Auftakt Polen mit 35:28. Im Vorfeld des Turniers wurden wie üblich Prämien ausgehandelt: Wie DHB-Präsident Andreas Michelmann auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland mitteilte, erhält die Mannschaft für den Titelgewinn 475.000 Euro – wohlgemerkt wird diese Summe auf alle Spieler aufgeteilt. Falls mehr als 19 Spieler eingesetzt werden, steigt die Zuwendung auf eine halbe Million.

Für Silber bekommt das Team 350.000 Euro, für Bronze 250.000. Platz vier ist 125.000 Euro wert und der Einzug ins Viertelfinale 60.000 Euro.

Die Gehälter der DHB-Stars

Doch was verdienen die Handballer in ihren Klubs? Unter den Teamkollegen war Kapitän Johannes Golla zu Beginn des vergangenen Jahres der Top-Verdiener, berichtete der "Sportbuzzer". Mit einem monatlichen Brutto-Gehalt von rund 40.000 Euro bei seinem Verein SG Flensburg-Handewitt lag er vor Andreas Wolff, der beim polnischen Verein Industria Kielce im Tor stand und ein Gehalt in Höhe von 35.000 Euro erhielt. Inzwischen spielt der Routinier beim THW Kiel.

Timo Kastening landete mit 30.000 Euro auf dem dritten Platz, er spielt aktuell beim MT Melsungen, gefolgt von Juri Knorr (Rhein-Neckar-Löwen) mit 28.000 Euro. Julian Köster (VfL Gummersbach) 25.000 Euro und Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen) nahm 25.000 Euro pro Monat mit nach Hause.

