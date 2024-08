Kroatien ist für viele eine Traumdestination für die schönste Zeit des Jahres. Jetzt brennt es beim beliebten Touristen-Paradies Tučepi lichterloh. Ein weiteres Feuer bedrohte den Nationalpark Krka.

Ein Großbrand bei Tučepi in Dalmatien bedroht Natur und Menschen. Meterhoch schlagen die Flammen in die Höhe - hunderte Feuerwehr-Einsatzkräfte kämpfen gegen die Feuersbrunst. Selbst Löschflugzeuge sind im Einsatz, das Flammenmeer aus der Luft in Zaum zu halten.

Sachschäden und eine Explosion

Das kroatische Nachrichtenportal "Net.hr" beschreibt das, was gerade in Kroatien vor sich geht, als "Feurige Hölle in Dalmatien". Nachdem am Dienstag (30. Juli) im Urlaubs-Paradies Tučep ein Feuer ausgebrochen war, tat der Wind sein Übriges und fachte die Flammen noch mehr an. Neben Einsatzkräften halfen auch Bewohner:innen, das Feuer in Griff zu bekommen.

Feuerwehrchef Slavko Tucakovič fasst das Drama laut "Dalmacijadanas.hr" folgendermaßen zusammen: "Was Tučep betrifft, gab es die ganze Nacht über einen großen Kampf. Es gab Sachschaden, auch eine Explosion. Irgendwann explodierte eine Gasflasche, aber es gab keine Opfer. Ein Teil des Feuers griff auch auf den Nationalpark Biokovo über".

Die Lage in Tučepi soll sich inzwischen entspannt haben - das Feuer sei wohl unter Kontrolle: "Es ist wichtig, dass der Wind aufgehört hat, und das wird zu einem schnelleren Löschen des Feuers beitragen", betonte er. Neben Feuerwehrleuten aus der Gespanschaft Split-Dalmatien waren auch Feuerwehrleute aus Zagreb an der Löschung des Feuers in Tučepi beteiligt, wie die kroatische Landesfeuerwehrzentrale auf ihrer Website mitteilte. Dennoch werden Bevölkerung und Tourist:innen vom Feuerwehrchef dazu angehalten, den Anweisungen von Polizei und Feuerwehr Folge zu leisten.