Kroatien: Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand nahe beliebtem Ferienort

In Kroatien wurde in vielen Landesteilen die höchste Warnstufe Rot aufgrund von Hitze ausgesprochen. Nun kam es auch noch zu einem Waldbrand an der kroatischen Adriaküste.

In Kroatien leiden die Menschen seit Tagen unter extremer Hitze. Dabei schwitzen Einwohner:innen wie auch Tourist:innen bei Temperaturen über 37 Grad – vielerorts sogar über 40 Grad. Und auch die Wassertemperaturen sind jenseits von kühl. So wurde am Montag (15. Juli) eine Wassertemperatur von 29,7 Grad in Dubrovnik gemessen – der höchste jemals gemessene Wert in dem Land.

Waldbrand bedroht Urlaubsparadies

Nun ist am Donnerstag (19. Juli) auch noch ein Feuer in der Nähe des Ferienortes Trogier entfacht, das zu einem Waldbrand führte. So griff Medienberichten zufolge im Dorf Seget Donji das Feuer auf ein großes Waldgebiet in der Nähe eines Campingplatzes am Meer über.

Zeitweise hätten sich die Flammen über eine Fläche von rund 35 Hektar erstreckt, berichtet "Heute.at". Drei Löschflugzeuge und Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr waren dabei im Einsatz, um gegen den Waldbrand anzukämpfen.

Laut Nationalem Feuerwehrverband haben circa 70 Feuerwehrleute verhindert, dass das Feuer auf Häuser sowie einen Hotelkomplex übergeht. Slavko Tucaković, leitender Feuerwehrkommandant, gibt zudem Entwarnung und meint: "Es gibt keine Bedrohung für Häuser und Touristen."

So sei das Feuer an der Adriaküste unter Kontrolle, betont der Feuerwehrverband. Allerdings sollten den ganzen Tag über noch Feuerwehrleute und Löschfahrzeuge an der Brandstelle bleiben.

Zudem kam es ersten Informationen zufolge zu keinerlei Personenschaden durch den Waldbrand.