Große Angst in Australien vor Zyklon Ilsa

In Westaustralien wird die Ankunft eines schweren tropischen Wirbelsturms namens "Ilsa" erwartet. Es handelt sich dabei um einen Zyklon, der in die höchste Kategorie 5 eingestuft wurde, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Die Bevölkerung in Westaustralien sieht den nächsten Tagen mit Angst entgegen: Erwartet wird "Ilsa", ein Zyklon mit der höchsten Kategorie 5. Er soll zunächst mit Starkregen und extrem heftigen Winden zwischen Port Hedland und Bidyadanga an Land treffen.

Ilsa kommt gewaltig

Mit Sturmböen von 285 Stundenkilometern muss gerechnet werden, wie das Bureau of Meteorology warnte. Somit hat "Ilsa" einen "sehr destruktiven Kern". Erwartet werden "abnormal hohe Wellen", bis sich "Ilsa" dann weiter ins Hinterland bewegen soll.

Neben heftigen Wetterzuständen werden auch Stromausfälle und Kommunikationsprobleme befürchtet. Einige ältere und kranke Einwohner sowie abgelegene Aborigine-Gemeinden, Rinderfarmen und Wohnwagenparks sind bereits evakuiert worden oder werden aktuell in Sicherheit gebracht.

Einen Zyklon der Stärke 5 gab es in Australien zuletzt 2015. Wirbelsturm "Marcia" hatte damals an der Ostküste schwere Schäden angerichtet.