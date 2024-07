Große Mehrheit bewertet Merkel-Ära als gute Jahre für Deutschland

Über 16 Jahre hinweg gab Angela Merkel als Bundeskanzlerin den Ton in der deutschen Politik an. Drei Jahre nach ihrem Rückzug aus der Politik blickt ein Großteil der Deutschen positiv auf ihre Ära zurück.

Der Großteil der Deutschen sieht in der Regierungszeit der Altkanzlerin Angela Merkel gute Jahre für Deutschland. Rund 74 Prozent der Befragten gaben laut dem am Mittwoch (17. Juli) veröffentlichten RTL/NTV-Trendbarometer an, dass sie die Merkel-Ära positiv bewerteten. Lediglich 22 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen erachten die Merkel-Jahre demnach als eine schlechte Zeit.

Das Brisante an den Ergebnissen: Ganze 83 Prozent der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sehen in den Regierungsjahren der 70-Jährigen eine gute Phase. Auch unter den Anhänger:innen des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) fällt die Bewertung mit 82 Prozent überwiegend positiv aus.

Der Umfrage zufolge vermissen sogar 40 Prozent der Deutschen die frühere CDU-Politikerin. Allerdings trifft das auf den Großteil der Anhänger:innen von drei Parteien nicht zu: 70 Prozent der FDP-Anhänger:innen, 68 Prozent der SPD-Unterstützer:innen und 64 Prozent der AfD-Anhänger:innen gaben an, Merkel nicht zu vermissen.

Großteil sieht in Merkel bessere Krisenmanagerin als Scholz

Bei der Frage nach ihrem Krisenmanagement schneidet die Altkanzlerin im direkten Vergleich mit dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besser ab: 55 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen sehen sie als die bessere Krisenmanagerin.

Während 72 Prozent der Unionsanhänger:innen laut der Umfrage der 70-Jährigen ein besseres Krisenmanagement als Scholz attestieren, seien sogar auch 31 Prozent der SPD-Unterstützer:innen dieser Ansicht.