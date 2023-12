Große Unterstützung für Söder-Vorhaben: 74 Prozent der Deutschen für Gender-Verbot in Bayern

"Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben" - mit diesen Worten hatte Bayerns Regierungschef Söder erst kürzlich ein Gender-Verbot angekündigt und für Wirbel gesorgt. Ein großer Teil der Deutschen unterstützt den Vorstoß des CSU-Chefs, wie eine Umfrage jetzt zeigt.

Das Wichtigste in Kürze Mit der CSU werde es "kein verpflichtendes Gendern geben", sagte Parteichef Söder vergangene Woche.

Aus der Bevölkerung bekommt er Rückendeckung, wie eine Studie zeigt.

Besonders ältere Befragte befürworten demnach ein Gender-Verbot in Behörden und Schulen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhält für seinen Vorstoß, das Gendern in Behörden und Schulen zu verbieten, großen Zuspruch in der Bevölkerung. 74 Prozent der Deutschen unterstützen die Forderung des Regierungschefs, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" hervorgeht. 20 Prozent der Befragten sei gegen das Vorhaben, während der Rest unentschlossen sei.

Auch in Bayern liegt der Umfrage zufolge ein nahezu identisches Stimmungsbild vor. 75 Prozent der Menschen im Freistaat seien für ein Gender-Verbot in Behörden und Schulen, 20 Prozent dagegen.

Die Umfrage stellt unterschiedliche Antwortmuster in verschiedenen Alterskategorien fest. Unter den 18- bis 29-Jährigen befürworteten 64 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen eine geschlechtergerechte Sprache. Bei den Ü65-Jährigen gibt es einen noch größeren Zuspruch: In dieser Alterskategorie unterstützen demnach 80 Prozent der Deutschen das Gender-Verbot.

Hitzige Debatte nach Söder-Vorstoß

Losgetreten hatte Söder die Debatte in der vergangenen Woche. "Für Bayern kann ich sagen: Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen", sagte der CSU-Chef in seiner ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Landtag.

Söder hält nach wie vor an seiner Forderung fest. Nach Bekanntwerden der Umfrage zum Gender-Verbot in Bayern teilte er die Ergebnisse auf der Online-Plattform X und bekräftigte seine Forderung. "Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. In Schule und Verwaltung werden wir das Gendern untersagen", schrieb er.